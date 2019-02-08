Новосибирская область получит новые вертолеты санавиации

Госкорпорация Ростех передала Национальной службе санитарной авиации (НССА) первую партию специализированной авиационной техники — 4 вертолета Ансат и 4 вертолета Ми-8. Всего к 2021 году Ростех поставит НССА 104 Ансата и 46 Ми-8 в медицинской комплектации.

Поставляемые вертолеты полностью оснащены современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета, в том числе специальным модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных. Вертолеты будут выполнять санитарные задания в Санкт-Петербурге, Амурской, Ленинградской, Московской, Тверской, Новгородской, Новосибирской, Магаданской, Свердловской областях и Хабаровском крае.

Отмечается, что проект создания единого оператора санитарной авиации предусматривает создание 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных топливно-заправочных комплексов, вертолетных площадок на территориях более чем 1,5 тыс. учреждений здравоохранения.

Для бесперебойного функционирования системы деятельность санитарной авиации будет синхронизирована с системами вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в субъектах России и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

— Предприятия Ростеха производят современную авиационную технику и медицинское оборудование, обеспечивают сопутствующие сервисные услуги, имеют большой опыт строительства цифровой и наземной инфраструктуры – словом, обладают всеми компетенциями для комплексной реализации такого масштабного проекта. Создание НССА призвано повысить качество жизни людей на местах, внедрить новые стандарты работы в сфере санавиации. Проект также содействует диверсификации предприятий оборонной промышленности и росту производства гражданской продукции. Планируемый объем инвестиций в обновление парка санавиации составит порядка 40 млрд рублей, — говорит генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В пресс-службе отметили, что Ростех является активным участником проекта развития санитарной авиации с 2016 года. На текущий момент холдинг «Вертолеты России» поставил в регионы РФ 60 машин с медицинским модулем, которые совершили уже более 12 тысяч вылетов и перевезли свыше 17,5 тысяч пациентов, в том числе около 3 тысяч детей.

Только в 2018 году российская санавиация совершила 5500 вылетов, благодаря ее действиям своевременную помощь получили 7500 человек – это на 75% больше, чем в 2017 году.

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей.

Фото: с сайта госкорпорации Ростех, автор- Павел Птицын