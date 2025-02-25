Мусульманам разрешили совершать намаз в православных храмах

Очередной «выпад» со стороны Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) вызвал широкий общественный резонанс. Речь о заявлении муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова после инцидента в храме Николая Чудотворца в Вологде, где 13 февраля 2025 года мусульманин провёл молитву. Выходка провокатора спровоцировала бурю возмущения среди прихожан и духовенства.

Однако муфтий считает, что ничего такого в этом ритуале нет и что мусульмане вполне могут совершать намаз в православном храме:

— Мусульманин может совершить намаз в храме в случае, если есть разрешение от служителя храма и если это не доставит неудобства другим, а также не вызовет недовольства со стороны прихожан, — заявил Аляутдинов.

«Разрешение» мусульманского проповедника вызвало шквал негодования не только среди православных людей, но так же и у российских политиков и общественников.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сравнил действия Аляутдинова с поведением воображаемого «соседа по даче», который разрешил «гостям-братьям» посещать чужой дом, мыться там в ванной, спать в чужой кровати и справлять в нем различные нужды.

— Мотивируется соседом всё это тем, что его «братьям» просто нужно помочь, а ваша точка зрения здесь вообще не спрашивается, как и не учитываются ваши правила и устои и факт того, что дом-то ваш. Также сосед безапелляционно утверждает, что это должно укрепить вашу дружбу и добрососедские отношения. А в реале за этими словами и действиями у соседа стоит глобальная хитрая задумка: при помощи своих «братьев» он хочет выселить вас из вашего прекрасного дома, чтобы потом в нем с комфортом жить. Потому что дом им нравится. Как в старой русской сказке про лису и зайца. Как вам такой сценарий и мотивация?, — высказался общественник.

Кирилл кабанов добавил, что в России православным следует приготовиться к «агрессивному развитию событий», так как слова муфтия закладывают основу для столкновений с мусульманами, которые «можно раскручивать для серьёзной дестабилизации».

Напомним, в декабре 2024 года ДУМ выпустило фетву, разрешающую мужчинам заключать до четырёх религиозных браков. Тогда Ильдар Аляутдинов отмечал, что она не противоречит светским законам, так как речь не идёт о браках, заключённых в ЗАГСе.

Однако «гениальный план» рухнул — Генеральная прокуратура РФ буквально «зарубила» фетву и внесла представление председателю ДУМ муфтию шейху Равилю Гайнутдину.

В надзорном ведомстве напомнили, что согласно действующему законодательству, в России признается брак, заключённый исключительно в органах записи актов гражданского состояния. При этом не допускается заключение брака между лицами, если хотя бы одно из них уже состоит в другом зарегистрированном браке. А принятое ДУМ решение противоречит как российскому законодательству, так и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

После отзыва скандальной фетвы глава совета улемов ДУМ РФ Шамиль Аляутдинов (брат Ильдара Аляутдинова — прим. Редакции) заявил о том, что ДУМ является авторитетным «элементом российской власти», но при этом не зависит от неё. Кроме того, во время своей пламенной речи богослов обвинил российских общественников, назвав их националистами, из-а которых провалилось многожёнство, а народ — стадом, которое ничего не понимает.