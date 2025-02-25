С началом СВО в Новосибирске вырос спрос на криоконсервацию половых клеток

В Новосибирске растет спрос на криоконсервацию половых клеток. Специалисты в области репродуктивной медицины рассказали редакции Infopro54, что интерес к этой процедуре проявляют как мужчины, так и женщины.

— Заморозка спермы преимущественно востребована среди мужчин, которые планируют лечение (химиотерапию, например) или работают вахтовым методом. С началом СВО количество консерваций у мужчин выросло, когда военнослужащие задумались об отложенном отцовстве, — рассказала Infopro54 врач акушер-гинеколог высшей категории, руководитель амбулаторных клиник «Мать и дитя» Сибирского региона, директор, главный врач Новосибирского центра репродуктивной медицины компании Марина Свиридова.

Она добавила, что в 2024 году заморозка ооцитов (яйцеклеток) выросла на 30% по сравнению с 2023 годом. В Новосибирске к этой процедуре пациентки, как правило, прибегают, чтобы «накопить» ооциты и после этого войти в программу ЭКО, а также перед полостными гинекологическими операциями, если есть риск нарушений репродуктивной функции.

— Кроме того, заморозка биоматериала даёт возможность отложить решение вопроса с рождением детей до того момента, пока человек не решит, что пора, и не беспокоиться о том, что драгоценное время будет упущено, — говорит Марина Свиридова.

Акушер-гинеколог многопрофильного медицинского центра «Наедине» Тамара Драчёва в беседе с корреспондентом Infopro54 отметила, что гинеколог является первым специалистом, который проводит оценку состояния репродуктивного здоровья женщины.

— Я работаю гинекологом уже 50 лет. Женщины приходят с разными проблемами, в том числе с заболеваниями, при которых перспектива естественной беременности и материнства маловероятна. решить, нужна или нет заморозка яйцеклетки, может репродуктолог. К сожалению, патологий, которые могут привести к бесплодию становится с каждым годом больше. Это и последствия прерывания беременности, осложнения после воспалительных заболеваний, физиологические отклонения, генетические особенности, состояние длительного психоэмоционального напряжения и многое другое, — рассказала эксперт.

Также Тамара Драчёва добавила, что сегодня молодые женщины зачастую не торопятся стать матерями и возраст первой беременности сдвигается.

— Иногда мы видим по результатам исследований, что вероятность наступления беременности у возрастных женщин снижена. Тогда также рекомендуем посетить репродуктолога, и возможно, заморозить яйцеклетку для отложенного материнства, — отметила собеседница.

Напомним, в январе 2025 года на базе Клинического центра охраны здоровья в Новосибирске открылся первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий. До этого процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) была доступна только в частных клиниках. По данным регионального Минздрава, в 2016 году по ОМС проведено 524 процедуры, в 2023 – 1557. Всего с помощью экстракорпорального оплодотворения с 2018 года родилось 1136 детей.

Криоконсервация — низкотемпературное хранение живых биологических объектов с возможностью восстановления их биологических функций после размораживания.

Ранее редакция сообщала о том, запретить аборты потребовали общественники у губернатора Новосибирской области. Сибиряки просят лишить частные клиник лицензий на прерывание беременности на любом сроке.