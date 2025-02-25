Около 1000 кандидатов посетили ярмарку вакансий для участников СВО

В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области сообщили, что специализированная ярмарка вакансий, организованная ко Дню защитника Отечества, охватила 32 площадки в различных муниципальных образованиях региона. Свои вакансии для ветеранов специальной военной операции представили 134 компании. Предприятия области предложили более 2100 рабочих мест с заработной платой до 120 тысяч рублей.

Принимая во внимание квалификацию и навыки участников СВО, приоритет отдавался предложениям от силовых ведомств, в том числе МВД и МЧС России, Росгвардии, ФСИН и ФССП.

Сотрудники центров занятости населения проинформировали о программах государственной поддержки трудоустройства, провели консультации по социальным контрактам, помогая участникам подобрать подходящие варианты и подготовить резюме. Активное участие в мероприятии приняли социальные координаторы регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

В ярмарке вакансий участвовало около тысячи человек. В день проведения мероприятия 13 жителей региона получили предложения о работе, а более 200 человек были приглашены на дополнительные собеседования.