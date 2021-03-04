Музей на набережной закроют на ремонт

Четыре выставочных зала сегодня в последний раз примут посетителей. И хотя музей продолжит работу до середины марта, многие витрины уже начнут разбирать и возвращать экспонаты владельцам-коллекционерам. Частные коллекционеры одолжили их музею на несколько месяцев. У новосибирцев осталось совсем немного времени, чтобы увидеть редкие предметы. Ложки для икры, желе и абсента — давно вышли из обихода. Назначение многих предметов сложно угадать без помощи экскурсовода.

4 марта в 18:00 музей Новосибирска начнёт вечер с истории и секретов своего здания, а затем проведёт для посетителей блиц-экскурсии по всем экспозициям, где можно узнать историю одного из старейших зданий города, посмотреть на женские наряды начала XX века, выяснить секреты сервировки стола и послушать воспоминания новосибирцев о любви в военное время.

Особое место занимает история династии Романовых и их связи с Ново-Николаевском. Удивительную историю подлинного пальто императрицы Александры Фёдоровны можно услышать под звук симфониона. В его лучшие годы музыка могла звучать беспрерывно около десяти минут.

Блиц-формат был выбран неслучайно: каждая экскурсия длится около 20 минут, вы успеете заглянуть во все выставочные залы, не заскучаете и не упустите ни одной детали. Сотрудники музея расскажут самую ценную информацию и даже то, чем не делились на обычных экскурсиях. В зале «Война — коробка памяти» выставка посвящена быту новосибирцев, современников Великой Отечественной войны, она насчитывает более 300 предметов..

После прощальной экскурсии музей закроют на ремонт. В здании заменят окна, залы снова откроют для посетителей летом.