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Владельцы цветочного бизнеса опасаются задержек на таможне

  • 04/03/2021, 14:58
Автор: Мария Садыкова
Владельцы цветочного бизнеса опасаются задержек на таможне
По данным Россельхознадзора, пока в Новосибирск к 8 марта завезли на 25% меньше цветов, чем годом ранее.

Представители цветочного рынка Новосибирской области сообщили Infopro54 о задержках цветочной продукции на таможне. Периодически они возникали в течение февраля.

— В связи с проблемами на таможне могут возникнуть определенные сложности перед 8 марта. Зная об этих проблемах, мы заранее заказываем цветы у российских поставщиков. По качеству наши производители намного лучше, да и на поставку уходят всего 2 часа, — рассказывает директор цветочного салона ООО «СИБЦВЕТ» (бренд FLOBAR) Мария Михайлова.

Предпраздничный ажиотаж на новосибирском рынке только начался, а цены на цветы уже выросли. Средняя стоимость одного тюльпана в городе сегодня составляет 29 рублей за штуку. К 8 марта, прогнозируют цветочные ритейлеры, цветы будут стоить еще дороже. Для сравнения: в прошлом году уже во время праздников оптовая цена тюльпана составляла 27 рублей за штуку.

Местные производители цветочной продукции мониторят ситуацию на рынке и не исключают повышения цен при возникновении дефицита.

— Оптовые покупатели, которые заранее позаботились и забронировали цветы, получат свои заказы по заявленным ценам. Что касается пока невостребованных остатков продукции, то если мы увидим, что на рынке формируется дефицит, в том числе из-за задержек поставок на таможне, то цена на нее, конечно, будет повышена, — сообщил соучредитель тепличной компании ООО «СК РУСЬ» Роман Олифер.

Участники рынка также добавляют, что рост цен на импортные цветы в 2021 году (по сравнению с 2020-м), спровоцировало повышение курса валюты, увеличение стоимости перевозок и ограничения, действовавшие во время пандемии.

Между тем в таможне заявляют, что никаких задержек с пропуском цветочной продукции в регионе не отмечается.

 Проблем с ввозом цветочной продукции в Новосибирске нет, — сообщил в ответ на вопрос Infopro54 Сергей Авдеев, начальник Новосибирской таможни.

Это подтверждается и цифрами федеральной статистики. 21 февраля РБК приводил данные Федеральной таможенной службы, которая сообщала о том, что центры электронного декларирования с 15 по 20 февраля выпустили более 1453 т срезанных букетов и бутонов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году, и в 2,3 раза больше, чем в 2019 году. С другой стороны, 20 февраля представители логистических компаний и цветочных сетей РФ сообщали, что в стране может возникнуть искусственный дефицит цветов, так как ФТС начала масштабные проверки фур с цветами, которые ввозят в Россию из Белоруссии. Ассоциация цветочного ритейла уточняла, что через Белоруссию в Россию ввозят подавляющее количество цветов, доля белорусского импорта на российском рынке доходит до 60-80%.

В Новосибирске на 8 марта были популярны крупные букеты с тюльпанами

В Новосибирске на 8 марта были популярны крупные букеты с тюльпанами

По данным управления Россельхознадзора по Новосибирской области, на сегодняшний день перед весенними праздниками в регион для дальнейшей реализации на территории Сибири, завезли более 8,5 млн срезов цветов и горшечных растений. Это почти половина всего объема поступившей в Новосибирск цветочной продукции с начала 2021 года. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем ввезенных в преддверии 8 марта растений уменьшился на четверть.

Большая часть цветов — 5,6 млн срезов и 121 тысяча горшечных растений — поступила из-за границы грузовыми авиарейсами. В числе основных стран-поставщиков — Словакия, Латвия, Литва, Нидерланды, Эквадор, Израиль, Колумбия, Кения и Эфиопия. Также партии цветочной продукции как зарубежного, так и отечественного происхождения поступают в Новосибирск при внутрироссийских перевозках — всего более 2,7 млн единиц цветочных срезов и горшечных растений для защищенного грунта.

Для сравнения: в 2018 году перед мартовскими праздниками в регион поступили более 18 млн срезов цветов и горшечных растений.

Фото пресс-службы управления Россельхознадзора

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : цветы тюльпаны таможня


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