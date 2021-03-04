В ипотеку хотят внедрить плавающие ставки

Российские банки в последнее время говорят о росте процентного риска связанного с увеличением доли краткосрочных привлеченных средств и срочности активов. В числе мер снижения этого риска банки называли переход к кредитованию по плавающим процентным ставкам.

— В условиях достижения процентными ставками в России исторически минимального уровня применение инструментов с плавающими ставками становится все более выгодным для банков. В то же время международный опыт показывает, что кредиты по плавающим ставкам в среднем характеризуются более высоким уровнем риска. Это обусловлено тем, что их качество существенно зависит от динамики рыночных процентных ставок, — говорится в докладе для общественных консультаций Банка России. — В ситуации широкого распространения ипотечных кредитов с плавающими ставками повышение ставок могло бы привести к чрезмерному росту долговой нагрузки значительной части заемщиков и их неплатежеспособности. Это несло бы серьезные социальные и макроэкономические риски, так как долговые проблемы граждан неизбежно привели бы к спаду потребления, кризису на рынке недвижимости, потере жилья.

Особенно чувствительными в ЦБ называют долгосрочные кредиты с плавающей ставкой со сроком до погашения свыше 10 лет. Например, при изменении процентной ставки по 15-летнему кредиту с 7 до 9% ежемесячный платеж возрастет на 13%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34%; при росте до 10% ежемесячный платеж возрастет на 20%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 51%.

По мнению экспертов ЦБ, необходимо определить приемлемые границы этой практики до того, как рынок ипотеки по плавающим ставкам достигнет значимых масштабов и возникнут предпосылки для социальных рисков и рисков финансовой стабильности.

ЦБ предложил несколько вариантов ипотечного кредитования физических лиц с использованием плавающих ставок:

Полный запрет кредитования физлиц по плавающим ставкам;

Плавающая ставка может быть разрешена для применения только по кредитам с оставшимся сроком до погашения не более 10 — 15 лет;

Предельное изменение ставки допускается не более чем на 2% от первоначальной ставки. По кредитам с плавающей ставкой и неизменным ежемесячным платежом увеличение срока до погашения допускается не более чем на 3 года;

Комбинация первых двух вариантов;

Наделение совета директоров ЦБ полномочиями устанавливать количественные ограничения на допустимую долю ипотечных кредитов с плавающими ставками в общем объеме выдач;

Законодательное ограничение круга заемщиков, которые смогут привлечь займы по плавающим ставкам;

Введение дополнительных надбавок для кредитов с плавающей ставкой, чтобы у банков был стимул предлагать клиентам альтернативу с фиксированной ставкой.

Обсуждение вариантов продлится до 1 апреля.

Напомним, по поручению президента РФ, до 15 июля правительство РФ и Банк России должны отрегулировать порядок изменения переменных процентных ставок и/или сроков возврата кредитов физлицам.