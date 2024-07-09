Мужчина выкинул с балкона тещу, чтобы облегчить жизнь сыну

Чудовищный поступок произошел в Приморском крае. В городе Артем мужчина выбросил с балкона тещу-инвалида, чтобы облегчить жизнь своему сыну. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

― Подозреваемого 54-летнего мужчину задержали и поместили под стражу, ― прокомментировали в прокуратуре Приморского края.

По факт произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В суде обвиняемый признался, что в силу возраста пожилая родственница уже не могла ухаживать за собой и находилась в малоподвижном состоянии. Все заботы о ней легли на плечи его сына. Чтобы облегчить его участь, а также закончить страдания несчастной женщины он решился на этот бесчеловечный шаг. Стоит отметить, что никто из членов семьи не одобрил такой поступок, они до сих пор находятся в шоке и не верят, что это сделал их близкий человек.