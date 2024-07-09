Годовалая девочка утонула в детском надувном бассейне в Сибири

Следователи устанавливают обстоятельства гибели годовалой девочки в Алтайском крае. Трагедия произошла в селе Быстрянка днем 8 июля, когда родителей малышки не было дома.

По данным СК, оставленная под присмотром старшей сестры годовалая девочка вышла из дома и залезла в наполненный водой детский надувной бассейн, где утонула.

— По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначен комплекс судебных экспертиз, — пояснили в СУ СК по Алтайскому краю.

Следствием также будут устанавливаться условия проживания и воспитания ребенка в семье.

Ранее редакция сообщала о том, что оставленный без присмотра двухлетний ребенок утонул в реке на Алтае в реке Мульта.