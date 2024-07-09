Независимый контроль оценит восстановление дорог после коммунальных ремонтов в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил ужесточить контроль за коммунальными разрытиями в городе.

— Необходимо провести инвентаризацию всех объектов, классифицировать по срокам начала и завершения работ, выстроить чёткое взаимодействие профильных департаментов мэрии с ресурсными организациями. И принимать решительные меры в случаях нарушений сроков и качества восстановительных работ, — подчеркнул мэр в ходе аппаратного совещания.

Сейчас в Новосибирске зарегистрировано 861 разрытие подземных коммуникаций, 207 из которых находятся в границах дорог и тротуаров. Как доложил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев, в 93 процентах случаев разрытия и ремонт носят внеплановый, аварийный характер. Поэтому ответственность за организацию и проведение работ, безусловно, несут собственники подземных коммуникаций. В прошлом году были внесены изменения в правила благоустройства, в соответствии с которыми от владельца коммуникаций субподрядная организация получает разрешение на разрытие.

В состав департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии входит комитет по выдаче разрешений на разрытия, в его полномочиях также контроль сроков выполнения работ ресурсными организациями, претензионная работа, в случае если исполнители не принимают меры по восстановлению нарушенного благоустройства.

— Основной момент, на который необходимо обращать внимание, — это качество восстановительных работ — уверен мэр Максим Кудрявцев. — Претензии есть, поэтому работу необходимо проводить как силами мэрии, так и с привлечением независимых экспертов.

В ближайшее время муниципалитет планирует заключить контракт на независимый контроль.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия приняла решение о расторжении контракта с подрядчиком Димитровского моста.