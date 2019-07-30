Мужчины чаще готовы к ненормированному рабочему дню

За последний год работодатели разместили в Новосибирске более 120 000 предложений о работе, только в 1% из них было указано, что есть вероятность того, что рабочий день может продлиться несколько дольше обычного. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter, проанализировав вакансии и резюме на hh.ru за последний год.

Оказалось, что самое большое число вакансий с ненормированным рабочим днем, можно встретить в сфере «Строительство, недвижимость» (20%), в «Продажах» (17%), «Транспорт, логистика» (14%), «Административный персонал» (14%) и «Производство» (13% от числа вакансий с отметкой о длительности рабочего дня).

При этом, среди новосибирцев чуть более 1100 резюме с примечанием, что кандидат готов к ненормированному рабочему дню (всего за год более 229 000 резюме). О готовности работать не до 18-00 чаще всего написали представители сферы «Продажи» (14%), высший менеджмент (10%), «Административный персонал» (9%), «Транспорт, логистика» (8%) и ИТ (8%).

— Если посмотреть на возраст соискателей, готовых работать не только до классических 18 часов, то тут нет явного перевеса какой-то группы, такие кандидаты есть от 18 лет и старше 60. Но, чаще всего, это кандидаты-мужчины (74%), — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук.

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