Ритуальные услуги взяли под видеонаблюдение

Как сообщают горожане, которым пришлось провожать своих родных в последний путь, контроль за организацией похорон в Новосибирске ужесточился. В частности, переговоры с работниками похоронных организаций, с сотрудниками кладбищ сейчас ведутся под запись видеокамер. В ответ на запрос редакции в пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что данная мера предпринимается, прежде всего, для контроля работы сотрудников МКУ «Ритуальные услуги».

— Для обеспечения качества и безопасности услуг на всех кладбищах Новосибирска установлены системы видеонаблюдения, — говорится в ответе, полученном редакцией. — Это позволяет оперативно реагировать на процесс оказания услуг, сохранности товароматериальных ценностей, объективного рассмотрения обращений граждан.

Кроме того, по информации InfoPro54, за 2017-2018 годы сменились руководители практически на всех кладбищах города. В ответ на просьбу редакции прокомментировать эту ситуацию в пресс-службе ответили, что в муниципалитете предпринят ряд антикоррупционных мер, в том числе непосредственно внутри МКУ «Ритуальное хозяйство», связанных с ротацией работников учреждения. В частности, речь идет о руководителях муниципальных кладбищ. Но на каких именно кладбищах сменилось руководство и что послужило поводом для этого — в мэрии не уточняют.

По мнению председателя постоянной комиссии горсовета Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игоря Салова, мер, уже предпринятых муниципалитетом для наведения порядка в ритуальной отрасли города, недостаточно. Собеседник издания напоминает, что вопрос о необходимости реформирования отрасли он и его коллеги по депкорпусу ставят уже несколько лет.

— Мы не наблюдаем позитивных изменений с точки зрения управления ритуальным хозяйством, — говорит депутат. — Работа учреждений идет с нарушениями. Прошедшая на кладбищах ротация кадров не является необходимой и действенной мерой. Хотя, как нам объясняли, это носило чисто антикоррупционный характер. Я считаю, что если выявлена неэффективность работы структуры, ее нужно либо капитально реформировать, либо ликвидировать. У нас речь пока не идет ни о том, ни о другом.

По мнению собеседника редакции, сегодня необходимо реформировать управленческую структуру отрасли, увеличить ее финансирование со 100 млн рублей практически в два раза, а ряд направлений деятельности отдать на аутсорсинг.

— У нас много компаний, занятых в коммунальном хозяйстве, умеющих хорошо содержать территорию, — говорит Салов. — Сегодня же на кладбищах этим занимаются смотрители и копщики, для которых это непрофильный вид деятельности. С проблемой уборки кладбищ сталкиваемся ежегодно. После каждого праздника выясняется, что кладбища перегружены мусором. Я отправлял в мэрию расчеты, обосновывающие необходимые объемы финансирования этой отрасли. В частности, финансирование должно носить территориальный характер и распределяться в зависимости от площади. МКУ должна прекратить оказывать коммерческие услуги (например, по обустройству мест захоронения), потому что это нарушение антимонопольного законодательства. Деньги на эти цели надо отыгрывать на конкурсах. Необходима конкуренция, которая позитивно влияет на качество и стоимость услуг.

При этом проблема навязывания услуг, в том числе по завышенной цене, со стороны коммерческих структур в ритуальной сфере Новосибирска по-прежнему сохраняется. Еще на подходе к ЗАГСу за получением документов о смерти людей встречают представители коммерческих структур, агрессивно предлагающих свои услуги «под ключ». Многим начинают поступать звонки на телефон сразу после регистрации факта смерти сотрудниками полиции и врачами «скорой помощи». В пресс-службе мэрии подтверждают, что «ненавязчивый» ритуальный сервис давно стал головной болью для представителей муниципальной власти, общественности и правоохранительных органов.

— Мэрия города Новосибирска на постоянной основе взаимодействует с правоохранительными органами, Советом депутатов Новосибирска, профессиональными общественными организациями по указанному вопросу, — сообщают в муниципалитете. — Мэрией проводится работа по информированию жителей о возможности производить захоронение умерших без личных денежных затрат за счет предусмотренных на эти нужды законодательством средств внебюджетных фондов, а также в целях недопущения взимания с граждан необоснованных оплат за мероприятия, связанные с оказанием ритуальных услуг (похоронами). Информирование проводится в СМИ, через ТОСы, общественные организации, личный прием.

Игорь Салов заявляет, что в полномочиях городской власти — только организовать работу по информированию граждан о подобных фактах, об их рисках, о правах, которые могут быть нарушены, о мошеннических схемах.

— С этим явлением должна бороться полиция: это коррупция, криминал, обман граждан. Но нам не известно ни об одном уголовном деле по данному факту, — заявляет собеседник редакции. — Есть еще проблема. Все умершие должны направляться в Судмедэкспертизу. Но если это не криминальная смерть, то зачем гражданам из Пашино, из Академгородка возить усопшего? Все эти вопросы можно решить, воссоздав патологоанатомические центры при больницах, которые есть в каждом районе.

Муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела “Ритуальные услуги“» основано в 2006 году. В состав МКУ «Ритуальные услуги» входят семь кладбищ: «Заельцовское», «Северное», «Гусинобродское», «Клещихинское», «Инское», «Южное» и «Чемское». Учреждение выполняет работы по поддержанию бесперебойного функционирования кладбищ, распределению участков под захоронения, ведет регистрацию и учет захоронений, а также оказывает услуги по копке могил, уборке, благоустройству мест захоронения.

По информации с сайта МКУ «Ритуальные услуги», учреждением выполняются 26 видов работ. В частности, стоимость стандартной могилы составляет от 5,2 тысячи рублей, могилы для урны — от 415 рублей, захоронение урны в колумбарии от 6,2 тысячи рублей, подготовка и оформление места захоронения — от 7,3 тысячи рублей.

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