Музыка снова живая!

Очередной Трансибирский арт-фестиваль получит полновесный старт и будет не виртуальным — не на мониторах, а в концертных залах. С живой акустикой и с фирменной атмосферой. Таков лейтмотив пресс-конференции, прошедшей 14 сентября в Государственном концертном зале имени А.М. Каца.

В отличие от Москвы, где обычной практикой стала шахматная рассадка зрителей, в Новосибирске зрительская логистика будет традиционной, у нас достаточной мерой признаны маски и санитайзеры — так что наполняемостью залов решено не жертвовать. Тем более что и зрители, истосковавшиеся по живой музыке, к таким жертвам не готовы.

— Постановлением правительства Новосибирской области концертно-театральная деятельность открыта без ограничения рассадки, — подчеркнула Наталья Ярославцева, региональный министр культуры. — Рассадка в шахматном порядке, на московский манер — это запасной вариант, на тот случай, если эпидемиологическая ситуация переменится в худшую сторону. Будем же надеяться, что она станет улучшаться, а не ухудшаться. Ибо мы хотели бы рассадку обычную — чтобы отозваться на потребности зрителей.

Некоторые программы будут укороченными, в полтора часа длиной, чтобы обходиться без антракта. То есть не создавать дополнительный фактор риска в виде большого скопления людей в фойе.

Примечательно, что предыдущий фестиваль, вытесненный обстоятельствами пандемии в виртуальную сферу, оказался не таким уж и малолюдным.

— Наши мартовские концерты, ушедшие в онлайн, просмотрели полтора миллиона человек, — вспоминает Вадим Репин, основатель и художественный руководитель фестиваля. — Это были разные онлайн-платформы — и «Русские сезоны», и «ВКонтакте» и Facebook.

Впрочем, «живой» зал — победительный соперник даже самой совершенной трансляционной системы. Потому фестиваль решено открыть произведением, для которого нюансы живого зрительского восприятия очень важны.

Речь о сочинении эстонского композитора Арво Пярта. Композиторской манере Пярта идеально подходит определение «поэтика оттенков»: в обращении с нотной первоосновой Пярт очень экономен — у него, если так можно сказать, «мало нот». Зато буквально бездонные тональные нюансировки. Слушать такую музыку в трансляции — это примерно, как поцелуй в скафандре.

Сочинение Арво Пярта для скрипки и симфонического оркестра La Sindone («Плащаница») будет исполнено 14 сентября на первом концерте фестиваля. Примечательно, что Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина исполнит «Плащаницу» в Новосибирске даже раньше, чем на родине Арво Пярта. Там, в Таллине, Вадим Репин сыграет La Sindone с Андреасом Мустоненом 25 сентября, на концерте в честь 85-летия композитора.

В общем, Новосибирск еще раз подтвердил свое амплуа «первой площадки», ньюс-плейса. Тут могла бы быть фраза «пустячок, а приятно». Но вообразим ее пунктиром, ибо совсем не пустячок. Арво Пярт — это, как-никак, один из живых классиков. Точнее сказать, модернист-классик.

Многое из того, что на прошлом фестивале было сыграно в онлайне или отменилось вовсе, естественным образом перенеслось в программу нынешнюю. Отчего она уплотнилась раза в полтора, если не во все два.

А вот международная составляющая Трансибирского арт-фестиваля пока под вопросом — неизвестно, какова будет открытость границ и кто из приглашенных к нам сможет прилететь.

— Пока участие зарубежных музыкантов мы прописываем, с расчетом на то, что границы к этому времени откроются, — подчеркнул Вадим Репин. — Пока мы просим всех потенциальных зарубежных участников не менять даты и держать планы в силе.

Составляя график для зарубежных участников, организаторы пока используют страховочные даты — и осенние и зимние — под вероятные перемены в эпидемиологической ситуации.

Как пояснил Валентин Урюпин, упорство в сохранении международной составляющей совершенно естественно.

— Смысл фестиваля — именно в международной контекстуализации Новосибирска, в том, чтобы привезти сюда артистов, которые при иных раскладах в Новосибирске бы не оказались, — рассуждает он.

Как отметил директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников, буквально на днях вернувшийся из рабочей поездки в Москву, местная публика отличается от столичной большей активностью.

В Москве театральная жизнь «оттаивает» гораздо медленнее — там самоизоляционный страх перед многолюдными публичными мероприятиями глубже проник в коллективное подсознание.

— В Москве уже доходит до того, что некоторые театры бесплатно раздают билеты гуляющим на ВДНХ, — делится Александр Бочарников своими столичными впечатлениями. — Дескать, возьмите за так, только придите к нам!

Новосибирская публика несравнимо отважнее — жажда высококлассных зрительских впечатлений перевешивает эмоциональное послевкусие пандемии. Бокс-офис первого же концерта стал для организаторов приятным сюрпризом.

— У меня впервые в этом сезоне концерт при полном зале, — с нескрываемым удовольствием сказал Вадим Урюпин. — У новосибирского оркестра особая репутация в музыкальном мире. И он этот свой репутационный капитал с каждым фестивалем наращивает.

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