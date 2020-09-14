Зарядные устройства для электромобилей появятся около торговых центров

Скоро появится станция для подзарядки автомобилей на парковке перед торговым центром «Лазурный» в МЖК, после будут оборудованы станции еще около 20-ти объектов по всему Новосибирску.

Компания выделяет по несколько парковочных мест около торговых объектов для установки станции подзарядки авто на сопровождаемых объектах. Как отмечает директор «Отелит» Евгений Бурденюк: «Для нас этот проект не является в прямом смысле коммерческим. Мы решили устанавливать зарядные устройства потому что понимаем, что так наш город становится более удобным и современным. А для посетителей торговых объектов, в которые мы ищем арендаторов, это будет приятным бонусом. Очевидно, что электромобили – это тренд ближайшего будущего. Мы считаем себя технологичными, поэтому зарядные устройства для нас – привлекательное направление. Надеемся, что этот небольшой вклад в развитие города сделает жизнь горожан комфортнее».

Сегодня в столице Сибири около 500 электрокаров, условия для подзарядки которых еще не созданы. Зарядные устройства в городе нужны для «дозарядки». В основном, хозяева электрокаров живут в пригороде и оборудуют свой дом зарядным устройством. На полном заряде такие авто могут преодолеть до 200 км. И станции, которые мы устанавливаем в городе рассчитаны на то, чтобы немного подзарядить авто и добраться до дома.

Поэтому парковки перед торговыми и офисными зданиями сегодня для установки зарядных устройств в приоритете. Около них владельцы авто с электрическим двигателем могут оставить свое авто на продолжительное время.

Справочная информация:

Отелит – Новосибирская девелоперская компания, которая занимается строительством, сдачей в аренду и продажей торговой недвижимости.

Фото: pixabay.com, автор- anaterate