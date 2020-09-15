Наболело. Нуонжеребенок!

Далеко не всегда возможно лично рассказать о таких ситуациях. А они не просто шокируют, ОНИ БЕСЯТ!!! Продолжаем публиковать истории из жизни предпринимателей…

— Дети — отражение взрослых. Можно посмотреть на ребенка и понять, как живет семья, как его воспитывают. Для этого даже не нужно подсматривать в замочную скважину или следить через монитор видеокамеры. Это вчерашний день. Все как на ладони, без лишних усилий, в публичных местах. Говорят, дети — это будущее России, но если посмотреть на то, как они себя ведут, в частности, в ресторанах отелей, то мне страшно, кто из них вырастет…

Как дома. Недавно мальчик лет 12-13 начал накладывать салат со шведского стола. Попробовал, ему не понравилось, и он выплюнул в общую тарелку! 5 кг продукции пришлось утилизировать!!! Накладывая другие блюда, он постоянно облизывает после этого щипцы. Может попробовать компот и поставить стакан обратно на витрину. Мы сделали замечание бабушке, а она в ответ: «Ну, он же ребенок!». Он ничем не болеет, не волнуйтесь. Занавес… То есть то, что другие клиенты должны будут брать испорченный салат, облизанные щипцы и початый стакан, ее не волнует. Может, тогда она будет доедать-допивать за своим внуком то, что он попробовал? Ну, раз начали вести себя как дома, давайте полностью соответствовать этой модели поведения.

А ну ешь!!! Многие родители кормят детей силой, засовывая ребенку в рот продукты с криками: «Ешь, ты должен хорошо кушать, пока не съешь — не выйдешь из-за стола». Такое впечатление, что они хотят накормить его впрок! В результате мы нередко сталкиваемся с обратной реакцией детей. В лучшем случае они просто выплевывают еду и плачут. А в худшем приходится проводить серьезную чистку мебели в ресторане.

Наш ответ гигиене. Родители, которые приходят в ресторан с маленькими детьми — 1-2 года, часто садят их в памперсах на стол, не принимая замечания о том, что это негигиенично, что это неприятно другими посетителям, что администратору придется потом менять скатерти на столе. Им так удобно. При этом детские стульчики сиротливо стоят у стен невостребованными.

Крайне редко взрослые делают замечание детям, когда они вытирают руки о диваны, мягкие стулья, прячут еду в подушках. После каждого завтрака/обеда/ужина мы собираем в подушках столько еды, что ей вполне можно накормить хорошего поросенка. И это вновь серьезная чистка мебели.

Ну очень правильное питание! Грустно смотреть, как питаются дети. Очень много ребятишек 6-8 лет с приличной степенью ожирения, с проблемами желудочно-кишечного тракта. Они не обращают внимание на салаты, супы, второе, накладывая полные тарелки мучного и сладкого. А взрослые жалуются, что детям в ресторане нечего есть, не пытаясь скорректировать их стол. Деликатные попытки персонала обратить внимание на более легкие блюда, особенно вечером, перед сном — встречаются в штыки.

Что хочу, то и творю! Маленькие дети облизывают кондитерские витрины, а это опасно в нынешней санитарно-эпидемиологический ситуации. Они в обуви прыгают в зале ресторана по диванам, бегают по залу, сбивая официантов, несущих подносы с грязной посудой, и других гостей, у которых в руках могут быть тарелки с горячими блюдами или напитками. Родители относятся к этому очень философски. До того момента, как их ребенок получит травму. А потом пишут негативные отзывы об отеле, ресторане в интернете, на «Флампе», в соцсетях. Отличное решение!

И на любое замечание по описанным выше ситуациям родители агрессивно реагируют: «Ну, он же ребенок!». А дети это слышат и понимают, что их никто не будет ругать за то ,что они плюнули в салат, вытерли руки о диван или скатерть, сбили официанта с подносом и т.д. Такое поведение дня них становится нормой.

К сожалению, очень мало родителей действительно задумываются о том, что необходимо научить ребенка правилам поведения в обществе. В публичном месте недопустимы вольности, которые возможны в семье. Нам-то, в конце концов, что… У нас такие гости находятся максимум 2-3 недели, а вот вам, уважаемые родители, придется разгребать издержки вашего «Нуонжеребенок» очень долго.