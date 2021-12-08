Госдума приняла проект о расширении полномочий полиции

По данным сайта Госдумы, на пленарном заседании во вторник принят во II чтении резонансный законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили.

На сегодняшний день сотрудники полиции имеют право применять огнестрельное оружие, «если задерживаемый пытается приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию». Поправку, предлагающую установить, что полицейский могут применять оружие и в случаях, когда задерживаемый пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции», отклонили.

Проектом закона, в частности, предлагается дать право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейским могут разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Так, закон «О полиции» дополняется статьей «Вскрытие транспортного средства». Полицейскому предоставляется право вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Предлагается также предоставить полицейским право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Одной из поправок ко второму чтению рекомендуется исключить из проекта норму о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении и в установленном законодательством порядке.