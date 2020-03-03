В муниципальных аптеках запас масок — на несколько дней

Поставки масок в торговые точки МП «Новосибирская аптечная сеть» сейчас сокращаются в связи с уменьшением количества поставщиков. Об этом на оперативном заседании правительства области сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

— Индивидуальных средств защиты осталось на несколько дней, — говорит мэр. — На этой неделе планируем поставку 50 тысяч масок, на следующей неделе — ещё 50 тысяч. Но это только один поставщик. У нас уменьшилось количество поставщиков, видимо, в связи с тем, что заморожены цены реализации.

Тревожную ситуацию с масками подтверждают и сами горожане.

— Прочел о драке между аптекарем и покупателем, хотевшим купить побольше масок, — пишет в соцсети Facebook один из новосибирцев. — Захотел посмотреть, как с их наличием в Новосибирске. Интересное выявилось кино. Из нескольких сотен аптек они в наличии не более чем в полусотне. А в Калининском районе, например, только в двух. Разброс цен тоже интересный от 15 рублей за 3 штуки до 93 рублей. Кстати, вчера был в поликлинике. Как до коронавируса и случившегося превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ пациенты масок не носили, так и не носят. Но чихают и кашляют куда более активно.

В то же время на территории области сохраняется повышенный эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, о чём на оперативном совещании сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова.

Напомним, что на территории Новосибирска компания ООО «Медсклад» запустила производственную линию средств защиты, и объёмы производства могли бы покрыть потребность в масках всего региона. Однако, как уже сообщалось, чтобы продукция могла использоваться именно как медицинская маска (сейчас используется как техническая на предприятиях пищевой промышленности), он должна пройти необходимую сертификацию в Росздраве. На это, по словам руководства предприятия, по самым оптимистичным подсчётам, должно уйти от двух месяцев до полугода.

Пока же новосибирцам предлагают изготавливать маски самостоятельно. В информации, распространённой пресс-службой мэрии, содержится детальный рецепт изготовления в домашних условиях марлевой повязки.

— Между слоями марли нужно проложить вату, — рекомендуют в мэрии. — Длина марли отмеряется так, чтобы повязки хватило на обхват головы и на завязывание концов повязки. Размеры по вертикали должны быть такими, чтобы повязка закрывала рот и нос. Верхние углы марлевого прямоугольника должны доходить почти до ушей, а нижняя часть — закрывать подбородок. Две верхние завязки должны проходить над ушами и завязываться на затылке. Две нижние повязки должны проходить под ушами и завязываться также на затылке. Менять медицинскую ватно-марлевую повязку необходимо каждые три-четыре часа.

По информации Роспотребнадзора, за 8 недель 2020 года в Новосибирской области обратились за медицинской помощью по поводу заболеваемости ОРВИ и гриппом 22,8 тысячи человек, темп прироста составил -0,4%. Рост заболеваемости регистрируется преимущественно за счет взрослого населения и детей с 7 до 14 лет, 15 лет и старше.

Фото автора