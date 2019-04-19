 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Мы растем, и это радует

Суточная аудитория бизнес-портала Инфопро54 (InfoPro54) 18 апреля превысила 11 тысяч посетителей.
  • 19/04/2019, 11:27
Инфопро54

Это очень хороший результат для регионального ресурса, который размещает информацию об экономике, бизнесе, политике, общественной жизни Новосибирской области. Мы многое сделали для того, чтобы этого добиться, и благодарны вам, уважаемые читатели, что вы это цените.

Инфопро54

Многие наши посетители читают несколько новостей подряд. Средняя глубина просмотра составляет около 2,5 страниц. Время проведенное на сайте — 3,2 минуты. У нас много читателей не только из Новосибирска, но и из других регионов, в том числе центральной части России. Стабильно растет доля зарубежной аудитории. Судя по поступающим отзывам, посетителям Инфопро54 (InfoPro54) интересна четкая и полная информация о том, что происходит в экономике области, специфике ведения бизнеса на территории, решениях, принимаемых властью при взаимодействии с предпринимателями. У нас хорошо читаются бизнес-истории новосибирцев, материалы о проектах, которые компании реализуют на территории региона в самых разных сферах: недвижимости, производстве, медицине, инновациях и т.д.

Инфопро54

Мы рады, что сообщаемые нами новости полезны для вас и вашего бизнеса. Нам интересны ваши новости, и мы готовы к дальнейшему развитию информационного и делового сотрудничества.

С уважением к вам, команда Информационно-аналитического бизнес-портала Инфопро54 (InfoPro54).

Популярное с сайта

Сергей Николаев: «В августе мы получим 116 проблемных объектов»

Сергей Николаев: «В августе мы получим 116 проблемных объектов»

18/04/2019, 17:51
Число проблемных домов от официально заявленных увеличится в 2,5 раза, а от реально существующих — на 50-60%.
Аграрии региона получат дополнительную господдержку за производство льна и сои

Аграрии региона получат дополнительную господдержку за производство льна и сои

18/04/2019, 17:36
Стоимость посевной кампании оценивается в 6,9 млрд рублей.
Риэлторам сокращают комиссию

Риэлторам сокращают комиссию

18/04/2019, 16:53
В новой модели работы с новостройками банки будут стараться создать собственные агрегаторы, чтобы заработать все деньги на этом рынке.

Актуальный разговор

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Все материалы
Новости

Общий объем доходов бюджета Новосибирска вырос до 41,4 млрд рублей

19/04/2019, 11:38

Сначала почитай!

19/04/2019, 10:00

Новый областной закон о господдержке АПК на финишной прямой

18/04/2019, 19:52

Московские инвесторы вложатся в частный колледж в Новосибирске

18/04/2019, 19:37

В СГК уверены, что корректировка приоритетов концессии повысит надежность теплоснабжения Новосибирска

18/04/2019, 19:10

Сергей Николаев: «В августе мы получим 116 проблемных объектов»

18/04/2019, 17:51

Аграрии региона получат дополнительную господдержку за производство льна и сои

18/04/2019, 17:36

Риэлторам сокращают комиссию

18/04/2019, 16:53

Новосибирская область лидирует в округе по объему платных медицинских услуг

18/04/2019, 15:26

Минстрой определил среднюю рыночную стоимость жилья для регионов на II квартал

18/04/2019, 14:16

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска