Общий объем доходов бюджета Новосибирска вырос до 41,4 млрд рублей

Бюджет Новосибирска ежегодно наращивает собственную доходную базу. За четыре года с 2015 по 2018 годы общий объем доходов вырос на 7 млрд рублей и составил 41,4 млрд рублей. Прогнозируется, что к концу 2019 года этот показатель за счет принимаемых муниципалитетом мер и роста межбюджетных поступлений достигнет 48 млрд рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что в Новосибирске разработана и принята в соответствии с федеральным законом о стратегическом планировании новая стратегия социально-экономического развития. Она определила главные цели и приоритеты Новосибирска до 2030 года. Об особенностях и этапах формирования документа рассказала Лариса Уткина, начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска. Сейчас специалисты разрабатывают план реализации стратегии развития города до 2030 года, он будет обсуждаться публично. Утвердить «дорожную карту» стратегии планируется в сентябре этого года.

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков на конференции АСДГ рассказал о механизмах наращивания собственной доходной базы и привлечения межбюджетных трансфертов, которые применяются в нашем городе. В Новосибирске ежегодно реализуется план мероприятий, направленный на увеличение доходов и сокращение недоимки по платежам в бюджет. Для этого создана специальная рабочая группа. На постоянной основе в районных администрациях работают комиссии по вопросам погашения задолженности. По итогам 2018 года в результате их деятельности в бюджет поступило более 200 млн рублей. Работа с должниками, как и информационная кампания по уплате имущественных налогов горожанами, ведется совместно с налоговыми органами. В целом за 2018 год недоимка по налогам сократилась на 25 % или более чем на 230 млн рублей. Также Новосибирск проводит постоянную работу по обеспечению поступлений неналоговых доходов. В этом направлении активную работу осуществляет департамент земельных и имущественных отношений. Специалисты ведут претензионно-исковую работу с должниками по арендной плате, выявляют имущество и земельные участки, которые могут быть вовлечены в гражданский оборот с целью получения дополнительных доходов в бюджет города.

Новосибирск активно привлекает межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов, участвует в реализации приоритетных национальных проектов. Создана специальная рабочая группа по анализу межбюджетных отношений области и города. В 2017 году по итогам ее деятельности в бюджет города поступило более 1,2 млрд рублей, а в 2018 году – уже более 1,8 млрд рублей. Также с 2019 года городу Новосибирску установлен единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 10 %.

Фото: Юлия Данилова