Сначала почитай!

18 апреля для Новосибирска был примечателен по-зимнему брутальным снегопадом, но на медиауровне корона ивент-лидера принадлежит театру «Глобус»: театр, как говорится, «взял день», представив публике сразу два события, работающих на одну и ту же идею — на прокачку» театрального лидерства Новосибирска.

В этом году Новосибирск впервые принимает конкурс новой драматургии «Ремарка» — конкурс, посвященный поиску новых драматургов и их интеграции в актуальную театральную жизнь. Интеграция — это, пожалуй, самая важная составляющая мероприятия, поднимающая его над обычными «талантоискательскими» состязаниями. Все представленные тексты оцениваются, прежде всего, как материал для действующих театров, а не просто как литературный продукт на бумаге. Потому основная динамическая составляющая конкурса — это так называемая «читка» — интонированное чтение рукописи актерами, разделившимися по ролям. Это еще не спектакль в чистом виде, поскольку нет ни костюмов, ни сценографии, ни сценического движения — реальность сюжета материализуется только с печатных листов в руках читающих актеров. Да, это как бы полуфабрикат спектакля. Его «пробник». Читка — это словно тест-драйв пьесы, позволяющий осмыслить ее перспективность и привлекательность для театра. Потому «Ремарка» — событие не только из сферы филологии, но и театральный проект в полном смысле — коллаборация театральных площадок, актерских трупп, репертуарных экспертов. В представлении пьес примут многие театральные коллективы Новосибирска: Государственный академический театр «Красный факел», театр-студия «Первый театр», Городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, Академический молодежный театр «Глобус», театр «Понедельник выходной», Мастерская Крикливого и Панькова. В списке участников также Новосибирский государственный театральный институт.

Конкурс «Ремарка» был создан в 2011 году. Стартовал он в Петрозаводске, но по мере развития проекта статус города-хозяина решено было сделать переходящим. До Новосибирска «Ремарка» добралась к 2019-му, нагуляв вес и авторитет: число пьес, поступающих на конкурс, близится к тысяче, а в числе участников — русскоязычные авторы не только СНГ, но и всей планеты. У конкурса четыре шорт-листа: «Весь мир», «Пьесы для детей», «Эксперимент» и «Принимающий регион». Таким образом, внимание театрального сообщества дополнительно акцентируется на местных драматургах. Как отметил художественный руководитель конкурса Олег Липовецкий, в ходе конкурса выявлены регионы с высокой драматургической активностью — в их числе Екатеринбург, треугольник Уфа-Казань-Самара, Минск. Есть и анемичные пространства, не очень щедрые на новый материал — например территория между Подмосковьем и Поволжьем. Новосибирск на этом фоне — этакий хорошист с потенциалом отличника. Да, первая парта отличника довольно давно занята Екатеринбургом, который проявил и марочно оформил себя как столица новой российской драматургии. Но и на Новосибирск работает немало факторов — обилие театров разных концептов, многолетний репутационный капитал, собственный театральный вуз. Наконец, работает и эффект «сибирской Москвы», побуждающий «понаехать» искателей творческого счастья из окрестных краев и областей. Часть из них вскоре отправится покорять Москву настоящую, но и для Новосибирска тонизирующий эффект несомненен. Весьма наглядным подтверждением этого потенциала стало событие, предварявшее пресс-конференцию «Ремарки» — представление премии «Золотая маска», полученной театром «Глобус» за спектакль «Пианисты» (режиссер Борис Павлович) в номинации «Лучший спектакль в драме. Малая форма». В этом году «Золотую маску» получили два новосибирских театра — «Глобус» и Новосибирский музыкальный театр.

Примечательный аспект нынешнего конкурса «Ремарка» — внимание к теме детской драматургии, материализованное в виде субконкурса «Малая Ремарка». Как подчеркнула куратор «Малой Ремарки», драматург Мария Огнева (Москва), детская драматургия пока отстает от детской литературы.

— В детской литературе достаточно интересные подвижки, — отметила Мария Огнева. — Например, благодаря активности издательства «Самокат». В театре, в драматургии больше всего предложений для подростков, а вот зрительское сообщество самых маленьких — от 6 до 10 лет — пока обойдено вниманием авторов. Тут, увы, пока не рождается ничего нового кроме стереотипных «утренниковых» форм — ну, зайчики дружат с белочками, идем спасать Деда Мороза, все такое… Детям нужны новые сюжеты, новые мотивы. Дети — вообще весьма активные зрители со своим экспертным мнением. К слову, у нас на «Малой Ремарке» детское жюри — весьма серьезный участник процесса.

В течение четырех дней на малой сцене «Глобуса» будут представлены 12 пьес.

«Ремарка» — не единственный конкурс по поиску перспективных драматургов. Есть еще «Любимовка». Впрочем, как отметил театральный критик Павел Руднев, отношения между этими конкурсами — не соперничество, а конвергенция:

— Что-то, что не прошло по формату к нам, читается на «Любимовке», а что форматно не вписалось в «Любимовку» — читается у нас. В любом случае, это на пользу всей театральной России в целом. Примечательно, что на конкурс прибывают и сами авторы — им интересно увидеть потенциальных постановщиков, интересно узнать их запросы к драматургическому материалу.

Словом, «Ремарка» работает как инструмент контактного маркетинга в диалоге театров и литераторов, пишущих для сцены.

— Да, это в определенном смысле знакомство драматургов с работодателями, — отметил Павел Руднев. — И это нормально. Драматургия — это профессия. А пьеса — это, прежде всего, зрелище. Текст, который станет зрелищем.

Впрочем, сначала надо почитать.

Фото предоставлены пресс-службой театра «Глобус»