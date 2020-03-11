«Мы увидели обнуление государства и всей политической системы»

Ростислав Антонов, руководитель общественной организации «Гражданский патруль»:

— То, что мы увидели — это не конституционная реформа, не попытка переизбрать парламент и даже не «обнуление» президентских сроков. Мы увидели «обнуление» государства, законов и всей политической системы.

После 20 лет относительной стабильности и разговоров про незыблемость Конституции мы в один момент оказались в ситуации, когда в государстве не осталось точки опоры, кроме одного не слишком молодого человека.

Стоило поднимать вопросы досрочных выборов парламента и возможность Путина еще пару раз стать президентом сейчас, в разгар конституционной реформы?

Стоило ли демонстрировать «всеобщее единство взглядов и помыслов» столь грубо и прямолинейно? К чему такое демонстративное неуважение к обществу?

Да, в РФ никакой значимой оппозиции сейчас нет, но это не означает, что государственные институты можно превращать в половую тряпку. Ничем хорошим это точно закончиться не может.

Каким бы ни был государственный деятель, он не может быть значимее государственных институтов. Если же этому простому правилу не следовать, а каждый раз переворачивать всю систему государственной власти под решение локальной (личной) задачи, то обессмысливается сам институт. Если Путину можно, то почему нельзя тому, кто придет вслед за ним?

С какого перепуга путинская конституция будет действовать 50 лет? А если не устроит нового главу государства, кто помешает переписать ее заново? Кто помешает отменить все эти формальности вроде количества президентских сроков, да и выборов вообще, если они мешают решению более важных задач?

Кто-то назвал происходящее мобилизацией, считая, что мы должны в момент мировой турбулентности (при благоприятном сценарии) или грядущей войны (при неблагоприятном) объединиться вокруг сильного лидера.

По мне, власть играет в опасную игру, ставка в которой может оказаться запредельно высока.

По материалам публикации спикера в соцсети Facebook

Фото с личной страницы Ростислава Антонова в соцсети Facebook