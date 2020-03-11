Альянс с былым соперником

Театр и кино — миры, чьи отношения причудливы и неоднозначны. С одной стороны, для актеров и режиссеров то и другое — смежные рынки труда (нагляднейший пример — феномен столичного «Ленкома» — всего целиком). С другой стороны, ревностное соперничество этих арт-вселенных — сюжет бесконечный.

Примечательно распорядился этим сложным союзом-противостоянием академический драматический театр «Красный факел»: в его юбилейную программу, расписанную почти на месяц (с 20 марта по 16 апреля), включен на правах субпроекта фестиваль #факел100_в_кино. Суть его — конвергенция двух главных динамических искусств — театра и кино. Заменой сцены станет экран — объект, который в начале 20 века, в разгар технократического энтузиазма, именовали не иначе как «погребальным саваном театра».

Да, пресса ранних 1900-х была размашисто щедра на лихие эпитеты. Публика, к слову, тогда хищному пророчеству поверила. И ожидала понаблюдать убиение театра кинематографом лет сорок, не меньше. Пока к середине века не стало окончательно понятно, что гладиаторское месилово с финальным смертоубийством отменяется. И на ринге, кажется, ничья.

Так что фестиваль #факел100_в_кино выглядит этаким ироничным закрытием того долгоиграющего сюжета. Суть фестиваля проста: в кинотеатре «Победа» с 3 по 9 апреля пройдут показы видеоверсий спектаклей, уже ушедших из репертуара «Красного факела». Зрители смогут вновь увидеть культовые спектакли прошлого: «Пиковая дама», «Макбет», «История города Глупова», «Гедда Габлер», «KILL», «Процесс», «Дом Бернарды Альбы».

Такой проект фактически красиво обнуляет главный аргумент техноманов начала 20-го века, хоронивших театр, — заведомую одноразовость театрального зрелища, невозможность увидеть его за рамками репертуарного графика. Ведь когда спектакль исчерпал отмеренное ему число показов, его материализацией остаются только афиши, костюмы и декорации на складе. Даже фильм-спектакль — ходовой федеральный телеформат 1960-80-х — ныне ушедшая реалия, практически незнакомая новым поколениям. И для многих спектаклей отсутствие видеонаследия — самый досадный зигзаг судьбы. Например, такой визуальной легендой стал в свое время краснофакельский спектакль «Ивонна, принцесса Бургундская» — абсурдная фантасмагория с костюмами от Андрея Бартенева, московского дизайнера-сюрреалиста.

Хотя культовой «Ивонны» в программе фестиваля нет, другие ее компоненты — спектакли столь же зрелищные. Просто им больше повезло с видеофиксацией. И визуальная выразительность — одна из фирменных черт краснофакельских постановок.

Финальным аккордом фестиваля 10 апреля станет показ документального фильма «Мой «Красный факел», снятого к юбилею театра Студией телевизионных решений «ГАММА». Представлять этот фильм в Большом зале кинотеатра «Победа» будут директор «Красного факела» Александр Кулябин и главный режиссер Тимофей Кулябин.

Кроме того, особое экспозиционное пространство «Победы», ее Белая галерея вместит еще один кинематографический контент — выставку, посвященную киноработам актеров-краснофакельцев. Попасть на нее можно будет по билетам фестиваля #факел100_в_кино.

Кстати, своеобразной увертюрой этого фестиваля 27 марта будет и премьера гангстерского фарса «Карьера Артуро Уи», новейшей режиссерской работы Глеба Черепанова. Ибо эта пьеса Бертольда Брехта в свое время и рождена была как рефлексия киномира: тогда гангстерская тематика числилась сугубо «киношной». Кино в ту пору было не особо почтенным искусством, и его иллюзорность Брехт считал очень подходящей для тем, на которые он своим текстом замахнулся — для темы социальных маний, для темы человека-фантома и темы победительной, инфицирующей лжи.

В общем, философская конвергенция в театральный событийный ряд искусства-соперника — шаг довольно остроумный. Причем в эстетику юбилейного месяца изящно «вшит» и еще один виртуальный мир — мир интернета. Многие проекты юбилейной программы, обнародованной на пресс-конференции в информационном агентстве «ИТАР-ТАСС», имеют характерное онлайновое брендирование: #факел100_в_документах, #факел100_в_городе, уже упомянутый #факел100_в_кино. Интернет — это ведь тоже пространство конвергенции. И для театра, и для кино. Да буквально для всего!

Фото предоставлено пресс-службой театра «Красный факел»