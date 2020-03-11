Ученые предлагают отсканировать «гостевые маршруты»

BIM-технологии (Building Information Modelling) — реалия, вполне освоенная в архитектурно-строительной сфере. Еще одним вектором их продвижения в повседневность может стать коммунальная отрасль: сфера обслуживания, ремонта и реконструкции жилья. Речь, в частности, идет о трехмерном лазерном сканировании. Как пояснил Владимир Середович, директор Сибирского центра лазерного сканирования в строительстве (СЦЛСС), советник ректора Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, представлявший на семинаре «Умные технологии для ЖКХ» эту идею, основой технологии является лазерный сканер со стометровым ареалом охвата и погрешностью в 1 см.

— При таком фронте работ этот прибор достаточно компактен, — подчеркнул Владимир Середович. — Скорость обработки больше, чем фотографий в начале 20 века. По одному объекту прибор работает полторы-три минуты. Да, лист текста на планшетном сканере сканируется, конечно, быстрее. Но для таких объемов охвата скорость весьма высокая. Например, трехмерную модель домов на проспекте Маркса, нужную для проекта «Гостевая улица» (Реализуется к молодежному чемпионату мира по хоккею. — Ред.), мы сделали за два дня — весь проспект в виде трехмерной модели. Сделали в качестве, которое может стать основой для рабочего проектирования, для работы архитекторов, «перезапускающих» этот район к чемпионату.

По оценкам Владимира Середовича, потенциал этой технологии велик не только в сфере новостроек и архитектурной реконструкции, но и в коммунальной отрасли — там, где речь идет об оперативной поддержке жилья. Входные и выходные векторы водоснабжения, тепловая картина здания, уровень деформации конструкций — все это дает 3D сканирование.

— Деформации конструкций, неровности стен, трещины в кладке — все это сканер видит детально, — подчеркивает Владимир Середович. — На основе такого обзора легче принимать эффективные решения по конкретным проблемам.

По его словам, внедрение технологии в сферу ЖКХ необходимо по ряду причин. Первая — для функционального усиления отрасли, оперативной реакции в аварийной ситуации. В среднем, управляющая компания работает с 20-30 домами. Их инженерно-технические характеристики невозможно надежно держать в оперативной памяти и даже в бумажных документах. Файлы 3D-моделей — замена и тому, и другому. Вторая причина — антикоррупционная. Трехмерная метрическая модель объекта предметна и сама по себе, и в ценовой калькуляции на работы. Пропорция «объем работ/цена работ» не умозрительна, а абсолютно наглядна. Когда заведомо известно все, то нет и места для коррупции. Нельзя «надуть» смету, так как 3D-модель объекта на вопрос «сколько» отвечает предельно конкретно.

— В свое время такой же антикоррупционный эффект оказал перевод госуслуг в онлайн-сферу, — отмечает Владимир Середович. — Заходя на портал госуслуг, мы фактически все свои вопросы решаем в пространстве, заведомо лишенном коррупции — из схемы исключена условная тетенька-чиновница, от настроения которой прежде порой зависел ваш документооборот. И тонус этот приходилось поднимать. Теперь же «тетенек» автоматизация госуслуг отсекла, их нет в сюжете.

На вопрос о цене такого сканера Владимир Середович сдержано ответил:

— Дорогой он. Но, во-первых, их много и не нужно. На Новосибирск достаточно двух таких сканеров. Во-вторых, именно тут нагляднее всего закономерность «Чем сложнее объект, тем рентабельнее технология». Результативность в сравнении с обычными геодезическими работами усилена просто многократно. Да, приборы, задействованные в этой практике, зарубежные. Но их функциональное осмысление, интеграция — это уже целиком наша работа. Так что граница между понятием «импортный/отечественный» тут, можно сказать, условна.

Как отметил Владимир Середович, российские операторы ЖКХ-рынка пока не особенно активны в осмыслении новинки. Зато велик интерес со стороны банков, работающих с эскроу-счетами, и со стороны строительных компаний, создающих свои собственные УК для обслуживания сданных домов.

— Банки выразили заинтересованность этой системой и нашей работой, — сказал Владимир Середович. — У нас уже были предметные контакты. Банки сейчас очень заинтересованы качеством строительства, объемами и стоимостью строительства. Причем они сами хотят быть как можно ближе к точным данным — получать их не сослагательно, в пересказе, а знать самим в полной развертке. Жилкомхоз пока в раздумьях. В коммунальную тему мы хотим зайти через строителей — через застройщиков, которые создают у себя управляющие компании для сданных и обживаемых домов. Они переходят в этот бизнес технологически комфортно. И, будучи людьми, умеющими считать деньги, они хорошо осознают суть предложения. По сути, и 3D-сканирование, и BIM-технологии — субъектная сфера с массированным эффектом: их использование в инфраструктурных отраслях «с места» повышает эффективность работ на 10%. 10% — это те самые «утечки неизвестно куда», которые были неизбежны при работе с традиционными форматами мониторинга и проектирования. Цифровые модели можно создавать на финальных стадиях строительства и передавать управляющей компании. К слову, квартиры вообще разумно продавать с таким 3D-паспортом — и новые, и вторичку. Ибо специалистам, работающим над переделкой такой квартиры, этот паспорт был бы хорошим подспорьем.

Первое публичное оглашение потенциальной роли BIM-технологий в ЖКХ-отрасли состоялось именно на семинаре в лофт-парке «Подземка», а на грядущем международном форуме «Геострой 2020» эта система будет показана более обстоятельно, уже в детализированном пользовательском контексте, ориентированном на профессионалов.

— Если эту практику удастся развернуть в полном объеме это, можно сказать, будет рубежным этапом и для жилкомхоза, и для строительной отрасли, — резюмировал Владимир Середович.

Фото предоставлено Владимиром Середовичем