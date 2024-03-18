«Мы все могли погибнуть»: пассажир автобуса спас водителя от приступа эпилепсии в Новосибирске

Сотрудник Росгвардии из Новосибирска стал настоящим героем для десятка пассажиров. Сержант Георгий Дьяконицин вечером возвращался домой со службы на автобусе № 170, который ехал в сторону поселка Двуречный.

Неожиданно транспорт стал неуправляемым и съехал в кювет. Мужчина не растерялся и кинулся к кабине водителя. Оказалось, что у шофера начались судороги и пошла пена изо рта.

― Военнослужащий оказал экстренную доврачебную помощь мужчине. Он перенес водителя из кабины в салон, уложил набок и освободил дыхательные пути. Потом вызвал скорую помощь, ― прокомментировали в пресс-службе Росгвардии.

Благодаря такой оперативной реакции пациента удалось спасти. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.

― Мы все могли погибнуть. Очень здорово, что с нами ехал росгвардеец. Он настоящий герой, ― говорят пассажиры.

О поступке Георгия через несколько дней узнали на службе. Руководство части по охране важных государственных объектов Сибирского округа Росгвардии выразило ему благодарность.