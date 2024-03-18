Очистить крыши от наледи потребовала прокуратура от мэрии Новосибирска

Прокуратура проверила исполнение мэрией Новосибирска исполнение законов в сфере ЖКХ и нашла массу нарушений. Надзорным ведомством было установлено непроведение работ работ по очистке фасадов, козырьков, балконов и лоджий от снежных навесов и наледи. С учетом погодных условий опасные для людей зоны под крышами домов никак не ограждены.

— Установлено, что мэрией города не обеспечен муниципальный контроль за исполнением правил благоустройства управляющими организациями и администрациями районов города, — пояснила пресс-секретарь ведомства Дарья Манилова.

Прокурор города внес представление исполняющему обязанности мэра города Новосибирска Олегу Клемешову с требованием устранить выявленные нарушения. Ситуация у надзорного органа на контроле.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области прокуратура проверит чиновников, которые забрали детей из семьи из-за долга за электричество.