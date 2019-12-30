Мы вышли на Nasdaq и доказали, что можем играть в «высшей лиге»

— К главным итогам работы ИК «Фридом Финанс» в 2019 году я бы отнесла выход на Nasdaq. Мы всегда были специалистами по американскому рынку и научились с ним эффективно работать. Выход на американскую биржевую площадку в этом контексте был логичным продолжением развития компании. Кроме того, это было нашей мечтой, ради которой мы проделали грандиозную работу, продолжавшуюся около пяти лет. Мы структурировали холдинг, сделали единую для всех семи стран присутствия систему ведения бизнеса, ввели для всех частей холдинга одинаковые стандарты финансовой отчетности.

Nasdaq — это главный агрегатор мировых капиталов, сюда приходят инвесторы со всего света. Здесь мы можем привлекать финансирование и распространять наши акции среди широкого круга инвесторов. Для клиентов компании это своеобразный знак качества, новый уровень гарантий во всех государствах присутствия холдинга, включая, конечно, Россию. Мы доказали и себе, и миру, что можем играть в «высшей лиге», что можем торговаться на одной площадке с настоящими гигантами — как Apple, например. Акции FRHC стали торговаться на Санкт-Петербургской бирже на следующий день после выхода на Nasdaq — это практически беспрецедентный случай в истории площадки.

Очень важным для нас событием стало то, что ИК «Фридом Финанс» признана лучшей инвестиционной компанией России 2019 года! Жюри конкурса, куда входят известные эксперты, банкиры, признанные финансисты и экономисты, отметили выход Freedom Holding Corp. на крупнейшую американскую фондовую биржу — Nasdaq как одно из самых заметных событий для российского финансового рынка.

Стоит также отметить, что ИК «Фридом Финанс» уже не первый год выступает драйвером развития российского фондового рынка. В 2019 году совместно с Санкт-Петербургской и Московской биржами мы выпустили особый продукт, помогающий всем инвесторам купить готовый технологический портфель одним кликом. Это биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Фридом — Лидеры технологий», который торгуется на Московской бирже и «привязан» к биржевому индексу на Санкт-Петербургской биржу. Это пока еще новый для российского рынка инструмент, аналог американских ETF. Важное преимущество для инвесторов: больших финансовых вложений, чтобы инвестировать в этот активно развивающийся сектор экономики, не требуется. Одна акция Google стоит более 1000 долларов, а один пай БПИФ — примерно 1000 рублей. И в нем будет не только Google, но и все главные игроки отрасли.

Доступность акций для розничных инвесторов — важный шаг в нашей совместной с биржей работе по развитию инфраструктуры российского фондового рынка, ведь мы давно занимаемся внедрением новых инструментов для российских инвесторов. Так, по нашей инициативе на Санкт-Петербургской бирже появились акции компаний Levi’s, Zoom, Shockwave Medical, DocuSign, Tenable, SolarWinds и Zuora.

В планах на 2020 у ИК «Фридом Финанс» — консолидация бизнеса и повышение эффективности внутренних процессов. В последние несколько лет компания очень динамично росла, и для нас важно сейчас сделать это развитие устойчивым и качественным. Мы также планируем запуск новых инвестиционных и банковских продуктов. Кроме того, в 2020 приоритет сохранит направление корпоративных финансов.

Фото предоставлено Региной Дзикавичюте (ksonline.ru)