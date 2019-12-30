Новосибирцев ждет насыщенная культурная и спортивная программа

Во время новогодних праздников – с 31 декабря по 8 января – в Новосибирской области пройдет большое количество культурных и спортивных мероприятий. Программа охватит все районы и муниципальные образования, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

31 декабря в Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Пока часы двенадцать бьют» ВИА «Белые росы». Артисты ансамбля исполнят популярные песни, полюбившиеся разным поколениям. Концерт состоится в 17.00 в ГКЗ имени А.М. Каца (Красный проспект, 18/1). В этот же день в Татарском районе пройдет праздничное шествие Дедов Морозов.

1 января в театральном кафе «Красного факела» пройдет спектакль «Высоцкий». Спектакль состоится в 22.00 (г. Новосибирск, Ленина, 19).

2 января в Камерном зале филармонии артисты Новосибирской хоровой капеллы в рамках цикла «Новогодние представления для детей» покажут музыкальный спектакль про приключения доктора Айболита. Начало в 11.00 и в 14.00 (Красный проспект, 32).

3 января в новогоднее виртуальное приключение «Юля и Сёма одни дома» отправятся маленькие зрители вместе с артистами «Первого театра» и главными героями спектакля. Перед спектаклем для маленьких зрителей пройдет интерактивная новогодняя программа. Начало в 15.00 (Депутатская, 46).

3 и 4 января на сцене Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» пройдет новый спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями». Начало в 10:30 и 13:30 (ул. Большевистская, 45).

3, 4, 5 и 8 января в Историческом парке «Россия – моя история» пройдет «Зимний фестиваль». В период Новогодних каникул гости парка смогут пройти исторический квест и принять участие в новогодних мастер-классах.

4 января музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города» пройдет на сцене Новосибирского музыкального театра. Начало в 11.00 и в 14.30 (ул. Каменская, 43). Кроме того, с 4 января в Новосибирске начнется XX Сибирский фестиваль снежной скульптуры, посвященный Году памяти и славы. Все желающие смогут ознакомиться с работами конкурсантов до 31 января года. В фестивале примут участие 15 команд мастеров из городов России и стран ближнего зарубежья

5 января новогоднее детское шоу пройдет в КТЦ «Евразия». Начало в 15.00 (ул. Селезнева, 46).

6 января в Новосибирской государственной областной научной библиотеке пройдет концерт «Рождественские импровизации». Начало в 18.00 (ул. Советская, 6). Также в этот день на сцене Новосибирского музыкального театра состоится семейный мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!». Начало в 12.00 и в 16.30 (ул. Каменская, 43).

7 января в Российско-немецком доме пройдет шоу для детей «Мандариновая тайна». Шоу включает в себя театр живого действия, мастер-классы, фотосессия, дискотека, бумажное шоу, сладкие угощения, и конечно же, мандарины. Начало в 11.00 (ул. Ядринцевская, 68).

8 января в Новосибирском музыкальном театре состоится мюзикл для детей «Бременские музыканты». Начало в 11.00 и в 15.00 (ул. Каменская, 43).

В дни новогодних каникул будут организованы выставки, творческие конкурсы, тематические мастер-классы, зрелищные шоу. Пройдут четыре премьерных спектакля – «Революция в Доме Деда Мороза» (с 25 по 29 декабря, Дом культуры Октябрьской революции), «Морозко» (с 22 по 30 декабря и со 2 по 8 января, Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»), «Путешествие Нильса с дикими гусями» (с 21 по 25 декабря, 3 и 4 января, «Старый дом»), «Снежная королева» (с 20 по 31 декабря, Новосибирский областной театр кукол).

В дни новогодних каникул, со 2 по 8 января 2020 года, дети до 18 лет смогут бесплатно посетить Новосибирский государственный художественный музей. С 3 по 8 января 2020 года детям до 18 лет будет действовать бесплатный вход на все экспозиции «Исторического парка «Россия-моя история».

С дополнительной и более подробной информацией о культурных событиях можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

По словам министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, на новогодних каникулах запланирована насыщенная физкультурно-спортивная программа. С 1 по 8 января на территории Новосибирской области пройдет более 70 физкультурно-спортивных мероприятий. В городах и районах области пройдут соревнования по различным видам спорта, будут работать лыжные базы и катки. Так, в регионе будут работать 54 лыжных базы, более 100 катков, восемь горнолыжных комплексов.

В Искитиме 3 января пройдут «Веселые старты», 5 января – «Рождественский турнир» по мини-футболу на снегу среди мужских команд, а 7 января – «Рождественский турнир» по хоккею среди мужских команд.

В Куйбышеве в праздничные дни для жителей города и района будут организованы прокат лыж, также можно будет поиграть в настольный теннис и бильярд.

В Чановском районе 6 января состоится рождественский турнир по хоккею с шайбой, а 7 января – районный рождественский турнир по волейболу.

В Чулыме 8 января состоится спортивный праздник «Зима в движении». Все желающие примут участие в эстафете и турнире по футболу в валенках.

Подробная программа в районах представлена на сайте министерства.

В Новосибирске в Театральном сквере 16 декабря начал работу главный каток города. В период новогодних каникул на катке состоятся мастер-классы, показательные тренировки конькобежцев, хоккеистов, фигуристов. В каждом районе и городе Новосибирской области с первого дня Нового года продолжат работу прокаты коньков и лыж. Также будет организовано свободное катание на крытых ледовых аренах.

Помимо этого, на новогодних каникулах пройдет ряд профессиональных спортивных мероприятий. Среди них – домашняя игра хоккейного клуба «Сибирь», Кубок России по керлингу, Кубок Губернатора Новосибирской области по горнолыжному спорту, чемпионат и первенство области по лыжным гонкам и другие события.

Подробная информация опубликована на сайте министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Фото: pixabay.com, автор- JillWellington