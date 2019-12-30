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Россия должна сделать рывок в цифровой экономике

Пока наша страна демонстрирует довольно скромные показатели.
  • 30/12/2019, 10:04
Автор: Евгения Серёгина
Россия должна сделать рывок в цифровой экономике
«Органы власти пользуются всеми функциями цифровых программ, но фактически оказывается одна госуслуга».

Несмотря на то, что процесс цифровизации продолжает охватывать все больше отраслей, Россия по этому показателю находится на 32 месте мирового рейтинга. Такие данные были озвучены в ходе межрегиональной научно-практической конференции «Цифровизация публичного управления: конструируя региональную повестку», организованной Фондом развития гражданского общества и Российской Ассоциацией политической науки.

 Россия должна войти в десятку лидеров по развитию электронного правительства,  сообщил в своем докладе эксперт Совета Федерации Роман Урнышев.  Здесь у нас есть определенные успехи. Тем не менее пока мы только на 32 месте. У нас сегодня оказывается около ста услуг  федеральных, региональных, муниципальных. Органы госвласти пользуются всеми функциями этих программ. Но если посмотреть, то у нас получается фактически одна госуслуга. Если не менять подход, то мы будем еще больше отставать от стран-лидеров. Чтобы нам до 2024 года войти в десятку, нужно сделать колоссальный прорыв, потому что мы двигаемся в динамике других стран. Эта задача потребует усилий со стороны не только государства, но и бизнеса.

При этом эксперт выделил ряд мировых трендов цифровизации, которые, по его словам, в обозримом будущем должны отразиться и на развитии отечественной «цифры».

 Запущена национальная система управления данными,  говорит Урнышев.  Основная цель этой системы  это навигатор по данным. У каждого ведомства свой набор. МВД отвечает за паспортные данные, ЗАГС отвечает за данные, связанные с вашим рождением, регистрацией. К примеру, человек сменил фамилию, а изменения во всех информационных системах не произошло. Национальная система управления данными призвана решить эту проблему.

О необходимости упорядочивания электронных связей между управленческими звеньями на более низком — муниципальном — уровне сообщил начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Гонштейн.

 Основные задачи «умного» города  это рациональное использование объектов городской инфраструктуры, комплексное благоустройство среды, оперативный сбор и передача данных между чиновниками, связь между управленческим звеном и местом действия,  говорит Горнштейн.  Нужно, чтобы была оцифрована не просто инфраструктура, но еще и связанные с ней бизнес-процессы. Это система автоматизированного управления дорожным движением, «умное» освещение, платежные системы, теплоснабжение и так далее.

В качестве примера пока рассогласованности данных разных платформ чиновник приводит ситуацию со вскрытием асфальта при ремонте коммуникаций после ремонта уличной сети.

 В Новосибирске есть информационная система «Выдача разрешений на разрытие», а есть еще информационная система «Плановый ремонт дорог»,  рассказывает Горнштейн.  Согласитесь, мы видим, как сначала отремонтируют дорогу, а потом через какое-то время там происходит разрытие. Сюда еще можно добавить плановое разрытие ресурсных компаний. Можно было бы построить идеальный алгоритм, когда мы понимаем, что сначала ремонтируют сети, потом дорогу, а не наоборот. А на муниципальные и государственные структуры сверху накладываются еще и федеральные законы. Соответственно, следуют переносы, изменения документации, как минимум месяц теряем только на документооборот. А если еще и прошли конкурсные процедуры? Такая система нужна хотя бы для того, чтобы у нас была информация для планирования.

В то же время в ряде отраслей цифровая составляющая уже показала положительный результат. В частности, как ранее сообщалось, внедрение электронной системы заметно сократило время и ресурсы сельских товаропроизводителей, претендующих на получение средств государственной поддержки.

 Все зависит от регламента взаимодействия с системами,  считает министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.  Конечно же, есть порча документов, изменения правил предоставления. Чтобы решить эту задачу, мы предложили ряд шагов. Это проектирование единой базы данных товаропроизводителей. Это работа через системы межведомственной информации. Фермер выключен из процесса перетаскивания документов из одного ведомства в другое. Это личные кабинеты с предоставлением информации о фермерах. Сейчас в крае — более 2,5 тысячи личных кабинетов. Люди не привязаны к министерству сельского хозяйства, которое субсидии выдает. В рамках регионального проекта «Цифровая экономика» у нас подключены 2,5 тысячи социальных объектов, почти тысяча из них  в поселках.

Помимо аграриев цифровые технологии периодически упрощают жизнь и остальным категориям граждан, участвующим в выборах представителей органов власти. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

— Для нас результат действия программы «Цифровая экономика» — это, в частности, организация доступных условий для голосования избирателя по месту нахождения,  говорит руководитель облизбиркома.  Это предоставление дополнительных цифровых сервисов для участников избирательного процесса. Это организация деятельности комиссий на основе цифровых данных.

К таковым технологиям относятся уже всем известные системы обработки избирательных бюллетеней, которые были модернизированы два года назад.

— С 2011 года и до настоящего времени они уже не вызывают какого-то противодействия со стороны избирателей,  рассказывает Ольга Благо.  В 2017 году произошла модернизация, и КОИБы уже в современном режиме изготавливают протоколы. Другая технология позволяет изготавливать и заполнять протоколы при помощи специального программного продукта. Третья технология  это система видеонаблюдения. Она обеспечивает возможность любому в режиме онлайн смотреть, что происходит на избирательных участках. Это помогает устранять недоразумения, возникающие на участках во время голосования. Конечно, единственным, на наш взгляд, минусом является достаточно большая стоимость этих работ.

Напомним, в марте этого года Минстрой России подписал ряд трехсторонних соглашений о включении городов Сибири в реализацию проекта «Умный город». К нему уже подключились Красноярский край и город Красноярск, ЗАТО Железногорск и ЗАТО Зеленогорск, Кемеровская область, Междуреченск и Новосибирск. В Новосибирске, в частности, уже внедрены и работают такие проекты, как муниципальный портал «Мой Новосибирск», информационная система «Ритуал», «умные остановки», «умная школа».

Фото: фонд гражданских инициатив

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