Мытье окон обойдется новосибирцам в 700 рублей в час

Россияне принялись активно искать услуги по клинингу и мытью окон. С начала года количество просмотров подобных объявлений на Юле выросло в среднем в 2,6 раза, а количество звонков увеличилось в 3,6 раза, сообщили в пресс-службе Юлы. В Новосибирске количество предложений выросло в 4 раза. Каждое третье объявление пришлось на мытье окон (32%). Чуть менее популярны уборка домов (27%) и квартир (21%).

Отмечается, что услуги клининга в городе одни из самых недорогих в стране — 560 рублей в час, в среднем на 18% ниже, чем по России. Уборка квартиры обойдется новосибирцам в среднем в 540 рублей за час, а мытье окон — в 700 рублей в час. За уборку балкона придется заплатить 280 рублей в час. Клининг дома стоит на Юле в среднем 590 рублей за час работы, а уборка прилегающей территории — 370 рублей в час.

Дороже всего свои услуги оценивают клинеры из Санкт-Петербурга. Часовая стоимость их услуг на Юле составила в среднем 1 160 рублей. Немного дешевле — в Москве (1 070 рублей в час) и Ростове-на-Дону (810 рублей). А самые низкие цены на Юле зафиксированы в Омске (440 рублей в час), Перми (500 рублей) и Самаре (550 рублей).

Если говорить о гендерных различиях среди тех, кто ищет клинеров на Юле, мужчины чаще женщин интересуются уборкой территорий (53% просмотров против 47%). Тогда как объявления по уборке квартир, домов, балконов и мытью окон чаще всего просматривают женщины. Однако, звонят клинерам чаще всего мужчины. Звонков от женщин оказалось больше только по объявлениям уборки балконов (56% против 44%).

Фото: pixabay.com, автор- klimkin