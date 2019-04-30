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Tele2 увеличила скорость 4G-интернета на курортах Алтайского края

  • 30/04/2019, 10:43
Для увеличения пропускной способности сети оператор Tele2 применил технологию MIMO.

Tele2 увеличил емкость LTE-сети в курортных зонах Алтайского края. Компания обеспечила максимальные скорости мобильного интернета 4G на территории популярных туристических мест: «Яровое», «Белокуриха», «Бирюзовая Катунь» и «Сибирское Подворье».

Для увеличения пропускной способности сети оператор Tele2 применил технологию MIMO (Multiple Input Multiple Output) — это метод кодирования сигнала, при котором прием и передача данных разделяются, а к каждой антенне подводятся два фидерных кабеля. Эта технология доступна пользователям 4G/LTE и позволяет обеспечить большую емкость сети и хорошие скорости даже при большом количестве пользователей.

На курортах «Белокуриха» и «Яровое» запуск технологии MIMO позволил увеличить скорость передачи данных до 90 Мбит/сек. На территории «Бирюзовой Катуни» и в туристическом комплексе «Сибирское Подворье» под Белокурихой оператор расширил непрерывную полосу выделенных под 4G/LTE частот в два раза. Это позволило увеличить скорость передачи данных почти втрое.

Сейчас средняя скорость загрузки данных в сети 4G в Алтайском крае в расчёте на одного пользователя превышает 20 Мбит/сек. Это в пять раз больше, чем нужно, например, для просмотра или ведения онлайн-трансляции в любой из социальных сетей

— Летом на курорты Алтайского края приезжают миллионы туристов, и спрос на мобильный интернет и сотовую связь в туристических зонах возрастает многократно. Нам важно, чтобы абоненты Tele2 могли комфортно пользоваться мобильным интернетом в путешествиях. Поэтому к началу майских праздников и сезона отпусков мы модернизировали сеть в популярных местах отдыха. Сегодня сеть 4G доступна 65% населения Алтайского края. Кроме того, мы запустили скоростной мобильный интернет вдоль автодороги от Барнаула до Бийска, которая ведет к основным туристическим местам отдыха. В этом году скоростной мобильный интернет появится и на курорте «Завьяловские озера», — технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае Евгений Брызгалов.

Фото пресс-служба компании

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