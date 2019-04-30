В НГАУ разработали Прогноз научно-технологического развития отрасли растениеводства

Научным коллективом Отраслевого центра прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития АПК на базе Новосибирского ГАУ разработан Прогноз научно-технологического развития отрасли растениеводства, включая семеноводство и органическое земледелие России, в период до 2030 года, сообщили в пресс-службе университета. Издание посвящено приоритетному направлению развития науки и технологий «Растениеводство, включая семеноводство и органическое земледелие». В нем приводится детальная информация о глобальных трендах, вызовах и окнах возможностей в рассматриваемой сфере, возникающих угрозах и степени их влияния на АПК России.

Представлен анализ важнейших перспективных рыночных ниш, продуктов и услуг, способных оказать радикальное влияние на динамику мировых и внутренних рынков. Рассмотрены перспективные области научных исследований и приведена оценка их уровня в России. Разработаны сценарии научно-технологического развития растениеводства, включая семеноводство и органическое земледелие.

Фото: пресс-служба НГАУ