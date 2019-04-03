Вопросы строительства домов в комплексе «Деловой квартал» обсудили в Новосибирске

В министерстве строительства Новосибирской области состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу завершения строительства многоквартирных жилых домов 1 и 2 стр. в комплексе «Деловой квартал», сообщили в пресс-службе регионального минстроя.
Участники рабочей группы обсудили банкротство застройщика, передачу объекта в ЖСК и меры господдержки.
Согласно протоколу заседания, гражданам рекомендовать создать инициативную группу. Кроме того, конкурсному управляющему рекомендовано предоставить в министерство строительства Новосибирской области акт визуального осмотра объекта и организовать охрану объекта.
Фото Натальи Коробицыной
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