На 150 тысяч сибиряков больше: за 2021 год СГК присоединила к теплоснабжению 430 новостроек

Общий объем добавленной тепловой нагрузки 277 Гкал/час соответствует мощности одной небольшой ТЭЦ. В Новосибирской области объем новой нагрузки теплоисточников СГК составил 91 Гкал/час, акты о подключении получили 114 новых объектов.

Общий объем подключенной тепловой нагрузки в городах Сибири в контуре ответственности СГК увеличился на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 277 Гкал/час. В результате тепло получили еще примерно 150 тысяч жителей городов Сибири. Больше всего новых объектов СГК присоединила в Новосибирске, Кемерове, Красноярске и Кызыле.

Об этом рассказал в интервью радиостанции Бизнес ФМ начальник управления перспективного развития СГК Дмитрий Бражник. (Запись интервью выложена в подкастах на сайте радиостанции).

«Чтобы перевести эти цифры в более понятные категории, поясню: одна гигакалория — это примерно один 9-этажный дом с несколькими подъездами. Всего мы подключили к теплоснабжению около 4 млн кв. метров жилья и зданий. Ресурс получили примерно 150 тысяч человек — больше, чем население таких городов, как Кызыл, Рубцовск. Годовой объем подключений соответствует по объему мощности одной небольшой ТЭЦ», — отметил Дмитрий Бражник.

В числе крупных объектов — Ледовая арена в Новосибирске, самая большая школа за Уралом в районе Бугач Красноярска, а также ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерове.

Бражник подчеркнул, что СГК подключает новостройки во всех регионах во взаимодействии с электроэнергетиками из АО «Региональные электрические сети» (РЭС) — это позволяет обеим компаниями оптимизировать графики работ на объектах, совместно решать технологические проблемы прокладки коммуникаций и в итоге сокращать время на техприсоединение. В среднем это дает возможность сокращать сроки подключения к теплоснабжению на 4–6 месяцев при установленном максимальном сроке 18 месяцев.

«В Новосибирске одни из ключевых объектов, над которым мы работали с СГК, — это строительство коммуникаций для Ледовой арены и ряда городских поликлиник», — отметил директор по технологическим присоединениям АО «РЭС» Алексей Гвоздев, который также участвовал в интервью.

Представитель РЭС добавил, что объем подключенной в 2021 году электрической мощности в Новосибирской области составил более 250 МВт. Компания исполнила в 2021 году около 7 тысяч договоров о технологическом присоединении против 4,4 тысячи в 2020 году.

Что касается новой нагрузки теплоисточников СГК в Новосибирской области, ее объем составил 91 Гкал/час. Акты о подключении получили новых 114 объектов, что на уровне прошлого года.

Отвечая на вопрос о проблемах отрасли, энергетики отметили сложности с оформлением прав на земельные участки для строительства коммуникаций. Существующая процедура установления публичных сервитутов в отдельных случаях малоэффективна. Срок установления сервитута может занять более года, что увеличивает и период выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Пример 2021 года — проблемы при строительстве теплосетей для ЖК «Грибоедов» в Новосибирске.

Представители РЭС и СГК отметили, что планируют подготовить предложения для региональных органов власти, чтобы повысить эффективность работы в части оформления и реализации прав на строительство энергосетей.

Отпуск тепловой энергии от пяти ТЭЦ СГК в Новосибирской области по итогам 11 месяцев 2021 года составил 11 млн 610 тыс. Гкал. Годовой прирост объема отпущенного потребителям тепла составил почти 18%.

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями Новосибирского филиала СГК за 11 месяцев 2021 года составило 9 млрд 492 млн кВт*ч, что на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.