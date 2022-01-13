Использовать маткапитал для покупки жилья в кооперативах станет проще

Согласно существующим нормам, использовать средства маткапитала на улучшение жилищных условий можно в счет уплаты вступительного или паевого взноса в жилищном, жилищно-строительном, жилищном накопительном кооперативе. При этом у кооператива должны быть права на землю под строительство дома, о чем необходимо предоставить соответствующую справку. Но это требование осложнило регионам возможность оказания господдержки.

Как указывают разработчики документа, рассматриваемый механизм не предусматривает наличие у кооператива прав на земельный участок, на котором осуществляется строительство жилья, поскольку застройщиком в данном случае также выступает Фонд.

Соответственно, члены кооператива, участвующего в социальной ипотеке, фактически лишены в настоящее время возможности использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в рамках данной программы.

На устранение этого недостатка и нацелен вышеуказанный проект постановления Правительства РФ.

Им предусмотрено, что в случае, когда в качестве гаранта исполнения членом кооператива обязательств по выплате вступительного взноса и (или) паевого взноса выступает Фонд, то лицо, получившее сертификат на материнский (семейный) капитал, одновременно с другими документами (указанными в п.6 Правил направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий) также представляет справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 25 января 2022 года.