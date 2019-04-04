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На 30,5% вырос рынок премиальных автомобилей в Новосибирске

Это самый высокий показатель динамики рынка в России.
  • 04/04/2019, 12:05
Автор: Михаил Фишер
На 30,5% вырос рынок премиальных автомобилей в Новосибирске
Тренд к устойчивому росту премиального сегмента начался примерно с середины 2018 года.

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало исследование рынка автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках Российской Федерации. Практически во всех городах рынок премиальных автомобилей в минувшем году показал рост. Причем в более чем половине из них цифра оказалась двузначной. Больше всего этот рынок вырос в Новосибирске (+30,5%).

— На мой взгляд, это, во-первых, связано с заметным подорожанием автомобилей в массовом сегменте. Пример: Toyota RAV4 в лучшей версии уже стоит 2,5 млн рублей, а цена кроссовера LEXUS NX стартует от 2,5 млн. И таких «пересечений» между автомобилями масс-брендов и премиального класса — можно привести много, — комментирует управляющий директор автосалона ООО «Ярс-Моторс» Николай Видинеев. — Во-вторых, это количество и качество игроков в сегменте «премиум» в Новосибирске — оно изменилось в положительную сторону, особенно в плане качества: BMW — ООО «ЭлитАвто Сибирь», Audi — ООО «Автомир», LEXUS — «Ярс-Моторс» и другие. Все эти салоны неплохо прошли 2018 год!

Андрей Топтун, начальник отдела аналитики агентства «Автостат» считает, что тренд к устойчивому росту премиального сегмента начался примерно с середины 2018 года.

— Закрепившуюся тенденцию можно объяснить текущим обновлением модельного ряда и появлением абсолютно новых моделей у ряда премиальных брендов. Кроме того, покупатели автомобилей данного сегмента, как правило, не испытывают проблем с денежными средствами (в отличие от тех, кто выбирает машины массового сегмента) и имеют меньшие сроки владения такими автомобилями, — констатирует эксперт.

По данным «Автостат», по итогам 2018 года в России было реализовано 150 тысяч новых легковых автомобилей премиум-сегмента. Около 60% от этого числа пришлось на города с населением свыше 1 млн человек — суммарный объем рынка премиальных машин здесь составил 89,2 тысячи единиц. Это почти на 11% больше, чем в 2017 году.

Также эксперты выяснили, какую долю рынка премиальный сегмент занимает в каждом городе-миллионнике. Лидирует Москва, где каждый пятый купленный в 2018 году автомобиль принадлежал премиальной марке (доля — 21,6%). На втором месте — Санкт-Петербург с долей премиум-сегмента 14,7%. Замыкает тройку лидеров Краснодар — 14,6%. Еще в четырех городах-миллионниках доля рынка премиум-марок превышает 10%: Ростов-на-Дону (13,1%), Красноярск (12,5%), Екатеринбург (11,2%) и Новосибирск (10,2%).

Фото Юлии Даниловой

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