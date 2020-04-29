На 6 предприятиях региона зарегистрированы вспышки коронавируса

— На сегодняшний день в регионе зарегистрированы 6 очагов заболевания коронавирусом общей мощностью 61 человек. В среднем, это около 10 человек на коллектив. Семейные очаги заболевания варьируются от 2 до 4 человек, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона не назвал компании, но подчеркнул, что каждый случай детально разбирался, и прокомментировал причины их возникновения. В медицинских организациях вспышки произошли из-за нарушения мер безопасности, так как персонал не пользовался средствами защиты. В некоторых компаниях забыли сообщить о контактах с заболевшими и занесли инфекцию внутрь коллектива. На производственных предприятиях, несмотря на все принятые меры по дезинфекции, обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты, не удалось отследить, чтобы персонал пользовался ими постоянно. В результате на площадках люди были в масках, а в бытовых помещениях их снимали. Так, один заболевший заразил всю бригаду. Строительная компания нарушила режим самоизоляции: пригласила специалиста из Москвы и сразу допустила его к работникам.

— Несмотря на некоторые претензии к руководителям этих предприятий, признаю, они оперативно отреагировали на ситуацию, проинформировали минздрав области, провели изоляцию заболевших и тех, кто находился с ними в контакте, провели дезинфекцию помещений. Это способствовало быстрой локализации очагов заболевания, — констатировал Травников.

Губернатор также отметил, что из-за высоких темпов заболевания и критики со стороны федерального правительства область оценивает причины резкого роста количества больных, выявленных после прошедших на минувшей неделе праздников.

— Мы предварительно посмотрели, что на прошедшей неделе было два массовых праздника — Пасха и юбилей Ленина. В этот период уже были закрыты для посещения кладбища, запрещено проведение любых мероприятий, так что мы изучаем, как эти события могли повлиять на темпы роста количества заболевших, — отметил Травников.

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