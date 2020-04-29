Новосибирск оценивает опыт ЦФО по электронным пропускам

— Мы готовимся к внедрению такой меры. Подходим к этому решению взвешенно, так как понимаем, что это процесс серьезный, с точки зрения организации и администрирования. Нужно обеспечить бесперебойную работу по получению пропусков не только жителям области, но и гостям региона, — сказал на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он пояснил, что Новосибирская область — транзитный транспортно-торговый регион, поэтому внедрение в этот процесс индивидуальных локальных решений, ограничивающих перемещение через границы, чревато серьезными последствиями.

— Именно поэтому свой продукт мы не разрабатываем, а ориентируемся на разработку Роскомсвязи — приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», изучаем, как он внедряется на территории Центрального федерального округа. По итогам опыта примем решение о его тиражировании на территории Новосибирской области, — добавил Травников.

Сейчас область выставила совмещенные посты полиции, Роспотребнадзора и местной власти на шести въездах и выездах из региона. Со стороны Казахстана дорога также взята под наблюдение.

— Мы не можем вводить тотальную изоляцию в отношении транзитных водителей, но и не можем допускать завоз в регион новых случаев COVID-19. На сегодняшний день в больницы области уже попали двое дальнобойщиков, один из них скончался, — резюмировал Травников.

На этой же пресс-конференции глава региона не исключил, что с 12 мая в области будут смягчать режим самоизоляции, выводить на работу новые отрасли, если за время праздников не произойдет крупной вспышки коронавирусной инфекции.

Фото: pixabay.com, автор- al-grishin