Хотите быстрее выйти из режима самоизоляции? Соблюдайте меры безопасности

— Ситуация с противодействием распространению коронавирусной инфекции в регионе достаточно благоприятная, но успокаиваться рано. Нас беспокоят высокие темпы прироста инфицированных. С одной стороны, это результат адресной работы по эпидрасследованию и тестированию граждан, попавших в круг контактов с заболевшими. С другой — мы повторяем историю графиков роста заболевания в основных крупных городах России: Санкт-Петербург, Нижний Новгород и т.д, с отставанием в 2-4 недели. Если мы не проявим должную дисциплинированность не будем реализовывать все рекомендованные меры безопасности, то можем прийти к тем же результатам, — констатировал на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, на сегодняшнее утро в Новосибирской области накопительным итогом за весь период наблюдения были зарегистрированы 436 подтвержденных положительных теста на коронавирус, выписаны после лечения 63 пациента, под наблюдением по разным причинам находятся 1466 человек, из них 540 — в стационарах. Развернутые на базе учреждений здравоохранения мощности используются на 30%, 70% — маневренный фонд региона. Из общего количества подтвержденных случаев заболевания 80% выявлены в результате тестирования. Большая часть из них — люди, находившиеся в близком контакте с заболевшими, а также прибывшие из-за рубежа. За сутки в регионе сейчас проводятся более 3 тысяч тестов. В целом, на 100 тысяч жителей области приходятся 15 заболевших. Как подчеркнул губернатор, это значительно ниже среднероссийского уровня. По этому показателю область находится на 21 месте в РФ.

Сейчас регион готовит пакет предложений по мерам послабления и восстановлению экономики, чтобы к 5 мая предоставить в правительство РФ. После этого губернатор обещал их озвучить публично.

На пресс-конференции Андрей Травников также привел результаты реализации первого пакета мер господдержки.

За продлением сроков уплаты налогов и страховых взносов в области могут обратиться 40192 организации, в том числе юрлица и ИП. Цифру уже обратившихся он не озвучил. Неделю назад глава УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев говорил о том, что информацией интересовались более 200 налогоплательщиков.

В области приостановлено проведение 354 проверок контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса.

В рамках Фонда поддержки МСП в области выданы 2 поручительства на сумму 4,5 млн рублей, с участием банка «Левобережный»

В областной Фонд микрофинансирования поступили 56 заявок от клиентов на изменение графика гашения основного долга, 54 из них рассмотрены.

Фонд микрофинансирования на минувшей неделе выдал первый увеличенный займ без залога в размере 300 тысяч рублей.

Сегодня в банки региона поступили 58 заявок от предприятий и организаций региона на получение беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты. Одобрены займы на 158 млн рублей.

Банки приняли решение о реструктуризации действующих займов для 624 заемщиков на общую сумму 1 млрд рублей. Наиболее активно на этом сегменте работает ПАО «Сбербанк».

Трое арендаторов государственного и муниципального имущества обратились за отсрочкой по уплате арендных платежей.

Большим спросом пользуется региональная мера поддержки на рынка труда: переобучение граждан, проведение оплаченных общественных работ, временное трудоустройство безработных. Сегодня в каждом из этих проектов участвуют от 300 до 1928 человек.

Утвержден список системообразующих предприятий Новосибирской области. С 6 мая они смогут подавать заявки на получение льготных кредитов под 5,5% годовых.

В начале мая стартует федеральная программа о предоставлении безвозвратных федеральных грантов на создание рабочих мест.

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