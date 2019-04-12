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Фонд микрофинансирования прокредитовал 50 проектов

Наиболее активно за льготными займами обращаются предприниматели из сферы торговли, услуг и АПК.
  • 12/04/2019, 12:00
Фонд микрофинансирования прокредитовал 50 проектов

Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в первом квартале 2019 года выдал 50 кредитов на общую сумму 104 млн руб. Больше всего займов получили предприниматели из Новосибирска — 24 на 52 млн руб. В районах области лидирует Маслянинский район — 3 займа на 9,1 млн руб.

26 кредитов пришлось на займы суммой от 1 до 3 млн рублей. 8 займов можно отнести к категории крупных — от 3 до 5 млн на общую сумму 36 млн руб. Судя по данным, размещенным на сайте областного минпромторга, ранее фонд такие кредиты не предоставлял. Два займа получили предприниматели работающие менее года — на 1,3 млн руб.

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Если посмотреть отраслевую структуру заемщиков фонда, то наибольшую активность в получении кредитов проявили предприятия оптовой и розничной торговли, занимающиеся ремонтом автотранспортных средств и бытовых изделий. На их долю пришлось 18 займов на 32 млн руб. Судя по статистике прошлых лет, эта категория предпринимателей исторически наиболее охотно обращается в фонд за льготными займами. С 2010 года они получили 1300 кредитов на 1,15 млрд руб.

На втором месте сельхозпроизводители — 11 кредитов на 25 млн руб. На третьем — обрабатывающие производства: 8 займов на 14,6 млн руб. Кстати, эта категория заемщиков находится на втором месте в списке интересантов на льготные кредиты фонда. С 2010 года компании отрасли получили 468 льготных займов на 473,8 млн руб.

Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства входит в реестр микрокредитных компаний. Создан в 2010 году.

Учредителем фонда является региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства. Фонд позволяет бизнесменам получить займы в размере до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев по ключевой ставке ЦБ, действующей на момент выдачи займа. Кредитование ведётся напрямую из средств фонда, уточняется на сайте минпромторга.

Фото: pixabay.com, автор- velikorodov94



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