Фонд микрофинансирования прокредитовал 50 проектов

Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в первом квартале 2019 года выдал 50 кредитов на общую сумму 104 млн руб. Больше всего займов получили предприниматели из Новосибирска — 24 на 52 млн руб. В районах области лидирует Маслянинский район — 3 займа на 9,1 млн руб.

26 кредитов пришлось на займы суммой от 1 до 3 млн рублей. 8 займов можно отнести к категории крупных — от 3 до 5 млн на общую сумму 36 млн руб. Судя по данным, размещенным на сайте областного минпромторга, ранее фонд такие кредиты не предоставлял. Два займа получили предприниматели работающие менее года — на 1,3 млн руб.

Областной фонд микрофинансирования начал выдавать займы предприятиям МСБ

На втором месте сельхозпроизводители — 11 кредитов на 25 млн руб. На третьем — обрабатывающие производства: 8 займов на 14,6 млн руб. Кстати, эта категория заемщиков находится на втором месте в списке интересантов на льготные кредиты фонда. С 2010 года компании отрасли получили 468 льготных займов на 473,8 млн руб.

Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства входит в реестр микрокредитных компаний. Создан в 2010 году.

Учредителем фонда является региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства. Фонд позволяет бизнесменам получить займы в размере до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев по ключевой ставке ЦБ, действующей на момент выдачи займа. Кредитование ведётся напрямую из средств фонда, уточняется на сайте минпромторга.

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