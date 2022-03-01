На 80% вырос средний чек на технику и электронику в России

На прошлой неделе средний чек россиян на технику и электронику вырос на 80%, до 16 810 руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Объем продаж за неделю с 21 по 27 февраля в денежном выражении вырос на 44%, в целом за февраль — на 51%. В онлайн-сегменте средний чек за прошлую неделю вырос на 17%, до 23 770 руб., а объем продаж — на 24%. Продажи в онлайне почти за весь февраль выросли на 194% год к году, а средний чек — на 68%, до 19 950 руб.

Увеличение среднего чека связано с ростом покупок гаджетов среднего и высокого ценового сегментов, считают эксперты «Чек Индекса».

Также вырос объем оплаты наличными — на 9% год к году, передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование.

На фоне российской военной операции на Украине, объявленной Владимиром Путиным 24 февраля, уже несколько иностранных компаний приостановили поставки техники в Россию. В числе этих компаний — американская Dell, на которую приходилось около 6% поставок компьютеров в Россию в прошлом квартале. Эксперты допускают, что цены на электронику и бытовую технику в РФ могут вырасти на 30%.