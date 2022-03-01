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Экспорт сельхозкультур из Новосибирской области ограничивать пока не планируют

  • 01/03/2022, 15:30
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Экспорт сельхозкультур из Новосибирской области ограничивать пока не планируют
Создавать резервный фонд — тоже.

— Начиная с сентября прошлого года и по сегодняшний день за пределы области мы вывезли около 950 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2021 года, — сообщил на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко. — На экспорт ушло 506 тысяч тонн из урожая 2021 года (+30% к уровню 2021 года), 444 тысяч тонн — в регионы России (в 2,7 раза больше). Не думаю, что сегодня необходимо создавать резервный фонд для зерна, так как у нас есть все необходимые запасы, а у селян еще есть объемы на реализацию. Дальше будем отслеживать, как будет развертываться ситуация.

Он напомнил, что осенью 2021 года валовый сбор сельхозкультур в регионе составил рекордные 3,38 млн тон. Для внутреннего потребления области необходимо 1,8 млн тонн, включая семена, фураж и производство хлебобулочных изделий. Для свободной торговли остается 1,5 млн тонн из них 300 тысяч тонн составляют масличные культуры и 1,2 млн тонн зерновые. Основными странами, куда идет продукция новосибирских сельхозпредприятий, являются Казахстан — 202 тысячи тонн, Китай — 130 тысяч тонн, Киргизия — 76 тысяч тонн, Белоруссия — 20 тысяч тонн, а также Нидерланды, Дания, Бангладеш, Латвия, Монголия.

Апанасенко пояснил, что область расширяет экспортный поток зерна по видам культур. К примеру, в Китай сейчас уходят пшеница, ячмень, овес, подсолнечник, лен, рапс, гречиха.

— С точки зрения экспорта Китай — очень востребованный рынок. Наши аграрии подстраиваются под запросы зарубежных покупателей. К примеру, в регионе идет уменьшение посевов зерновых и растут площади экспортных культур. Хотя если брать по технологии, заявленные на этот год 344 тысяч га под технические культуры — предельные площади. Содержать такие объемы достаточно рискованно, — говорит Виктор Апанасенко.

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При этом замминистра также отметил, что Новосибирская область всего на 30% обеспечена собственными овощами «борщевого набора».

— В прошлом году сельхозпроизводители засеяли овощами около 800 га. В этом году планируем увеличить площади до 900 га. По картофелю также планируется увеличение – с 2,9 тысячи га до 3,2 тысячи га, — поясняет Виктор Апанасенко. — По овощам закрытого грунта ситуация у нас более благоприятная. В 2020 году мы вышли на полную самообеспеченность, а по итогам 2022 года превышаем норму потребления почти на 27% — 44,5 тысячи тонн, из них 80% приходятся на огурцы, 20% — на томаты и зелень.

Общий валовый сбор овощей закрытого и открытого грунта в 2022 году составил 150 тысяч тонн. Замминистра напомнил, что для поддержки овощеводства в регионе действует программа по техническому переоснащению хозяйств, предоставлению дотаций по семенам, а также грантовая поддержка фермерам по овощному направлению.

Кстати, по словам Виктора Апанасенко, резкого роста цен на овощи пока не наблюдается. Речь идет о сезонных всплесках, а также инфляционном росте цен на 3-5%.

Фото редакции

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Рубрики : Экономика Агропром

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : экспорт Экономика санкции рост цен АПК


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