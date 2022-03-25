На 90 внутрироссийских направлений снизился средний чек за перелет

По данным продаж Туту.ру, средние чеки снизились более чем по 90 внутрироссийским направлениям. Список самых подешевевших авианаправлений за год возглавили маршруты Томск – Сочи, Сочи – Киров и Москва – Барнаул. Средний чек на этих направлениях сократился более чем на 30%. Сравнивались средние чеки по билетам, оформленным с 1 по 23 марта в этом году и год назад.

Существенно дешевле стало летать из Сочи в Казань, Магнитогорск, Минеральные Воды, Махачкалу, а также в Сочи из Челябинска и Тюмени. Снижение средних чеков по этим направлениям составило от 16% до 28%. Перелет в Иркутск стал доступнее из Москвы, Красноярска и Ленска на 16-26%.

Средний чек за перелет в Минеральные Воды из Нижневартовска, Челябинска, Сочи сократился на 18-25%, на 23% сократился средний чек за билет из Минеральных Вод в Астрахань.

Туту.ру — российский сервис путешествий на котором можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии.