Новые приоритеты. Вклады, золото, льготная ипотека и кредитные каникулы

Консервативность для периода турбулентности

За первые две недели марта портфель срочных вкладов ВТБ вырос на 350 млрд рублей.

— Оттока по рублям было в общем-то немного, отток был в валюте. Потом, когда ЦБ ввел ограничение, этот отток стал небольшим. Поэтому сейчас проблемы оттока наличной валюты нет. А рублевые пассивы растут, т.к. люди понимают, что сегодня самым надежным инструментом хранения сбережений являются депозиты и накопительные счета. Ставки по депозитам от 18% до 21%, сегодня это неплохая защита инфляции, — сообщил Андрей Костин.

Глава ВТБ рекомендовал россиянам хранить сбережения в классических рублевых инструментах.

— Я думаю, что депозиты, рублевые, под высокие проценты или накопительные счета, которые таким гибридным являются средством, достаточно удобным. То же самое золото. В период таких самых острых моментов я держал бы пока деньги на счете в банке, но присматривался бы и потихоньку, может быть, и в бонды вкладывался и так далее, —сказал Андрей Костин.

В целом, по мнению главы ВТБ, в периоды повышенной волатильности наиболее актуальной становится консервативная стратегия сбережений.

— Я все-таки считаю, что в такие периоды надо быть более консервативными. Не надо торопиться, надо выждать, посмотреть, сохранить свои средства, а потом начать уже инвестировать в более стабильной спокойной обстановке, — заключил Андрей Костин.

С начала года вклады и накопительные счета в ВТБ открыли более 2 млн человек, из которых 600 тысяч впервые оформили сберегательный продукт в банке. Основной прирост клиентской базы пришелся на март — период действия рекордно высоких ставок по сберегательным продуктам. Интерес вызвал новый вклад в юанях, запущенный 9 марта, на который клиенты уже разместили порядка 1 млрд юаней (16 млрд рублей). На сегодняшний день свои сбережения доверяют ВТБ уже 4,7 млн клиентов.

Золото — в тренде

Клиенты ВТБ уже приобрели 500 кг золотых слитков высшей 999 пробы.

— Золото во все времена был надежным средством защиты сбережений. И в нынешние времена — не исключение. С начала марта продали полтонны золота нашим клиентам, и две трети клиентов его не стали выносить — оно тяжелое все-таки — оставили в банке. Цена золота тоже волатильна, но все-таки меньше подвержена таким рискам в нынешней волатильной ситуации, — отметил Андрей Костин.

Минимальный объем для приобретения золотых слитков в ВТБ составляет 1 кг, максимальный — 26,6 кг. Мерные слитки золота высшей 999 пробы, произведенные российскими аффинажными заводами, можно приобрести по индивидуальному заказу.

Расплатиться за драгоценный металл можно как рублями, так и в иностранной валюте, в рамках нового закона № 55-ФЗ, подписанного президентом РФ 14 марта 2022 г.

В рамках продажи будут выпущены все необходимые сертифицирующие документы, получение самих слитков доступно в хранилище банка. Клиенты могут забрать физическое золото или оставить его в банке на ответственном хранении — услуга предоставляется бесплатно на три месяца.

Новые высоты льготной ипотеки

ВТБ первым из банков начал работать по новым условиям ипотечной госпрограммы.— Программа льготной ипотеки достаточно широкая, и буквально на днях было принято решение правительством и президентом. Мы уже начали принимать заявки под 12%, были расширены лимиты до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 6 млн по регионам. Это будет точно пользоваться спросом. Если сейчас там половина ипотеки выдавалась по льготам, то я думаю, что уровень льготной ипотеки достигнет 75-80% от общего объема продаж, — уверен президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Клиенты могут подать заявку на льготный жилищный кредит по новым условиям в офисах с 23 марта. Первые сделки банк проведет с даты вступления в силу постановления Правительства РФ.

По оценке банка, в период рекордно высокого уровня ключевой ставки и ставок по ипотеке на рынке модернизация программы с господдержкой приобрела стратегическое значение. Условия по ней для населения по-прежнему остаются гораздо выгоднее базовых банковских продуктов. Расширение максимальной суммы кредита в 2-4 раза и дополнительные субсидии государства позволят кратно увеличить число потенциальных заемщиков и сохранить необходимую доступность ипотеки в России.

ВТБ ранее уже прогнозировал, что в 2022 году на российском ипотечном рынке произойдет перераспределение клиентского спроса. По оценке банка, заёмщики увеличат спрос на новостройки, особенно на фоне модернизации госпрограммы.

Тенденция стала заметна уже в марте: по итогам трех недель месяца ВТБ оформил более 8 тыс. ипотечных кредитов по госпрограммам на сумму свыше 30 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом февраля выдачи выросли на 35%. Наибольший объём продаж по льготным кредитам с начала марта — более 65% — пришелся на «семейную ипотеку»: почти 20 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой клиенты заключили сделки на 10 млрд рублей, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» ВТБ выдал больше 1 млрд рублей.

Кредитные каникулы

Спрос на программу кредитных каникул сейчас ниже, чем в пандемию 2020 года. От общего числа обращений за ними порядка 50% занимает ипотека, 32% — кредиты наличными, оставшаяся часть приходится на кредитные карты и автокредиты.

— Мы за этот месяц получили и удовлетворили примерно 5 500 заявок на кредитные каникулы. Причём мы используем как в пандемию как государственные программы, так и собственные. Разница в том, что государственные программы применяются только в случае, когда доходы заемщика упали на 30% или более, нужны и справки подтверждающие, а мы предоставляем наши собственные программы. Там не требуется никаких справок и никаких подтверждений. Просто реструктурируем кредиты тем заёмщикам, кто обращается. Мы будем это делать, безусловно. Это тоже, конечно, ляжет определенным бременем на доходность, на финансовый результат банка, но это важно сегодня, — пояснил Андрей Костин.

Заемщики могут оформить кредитные каникулы как в рамках государственных программ, так и по собственной программе ВТБ, которая предполагает упрощенную схему их получения. В рамках нее отсрочку по платежам могут получить клиенты, у которых нет просроченной задолженности по кредитам, независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов.

Лимит по кредитам, на которые распространяется отсрочка, соответствует государственным каникулам. В случае, если сумма по кредиту выше значений, предусмотренных 106-ФЗ, физлица могут воспользоваться отсрочкой платежей по расширенной программе ВТБ. В рамках нее суммы потребительских кредитов и автокредитов не ограничены, кредит по ипотеке не должен превышать 20 млн рублей.

Подключить каникулы можно дистанционно в контакт-центре банка, в чат-боте ВТБ Онлайн.