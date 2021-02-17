На AliExpress Россия четверть оборота приходится на российских продавцов

Число локальных продавцов по итогам 2020 года составило 35 тысяч. На них приходится 25% оборота платформы. Около 80% локальных продавцов — малый и средний бизнес. Ассортимент товаров российских продавцов увеличился до 5,5 млн уникальных наименований. Товары из России в среднем доставляются за 4,5 дня, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ежемесячная аудитория активных пользователей достигла 29,1 млн человек. Дневная активная аудитория AliExpress Россия — около 8,8 млн человек. По итогам 2020 года у площадки порядка 61 млн зарегистрированных пользователей, которые воспользовались маркетплейсом. Общая аудитория AliExpress Россия в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» достигла 8 млн человек в месяц.

Что касается, логистики, то с конца 2019 года средний срок доставки товаров из Китая на AliExpress снизился вдвое — до 15 дней. Товары из РФ в среднем доставляются за 4,5 дня.

В компании рассказали, что на 2020-2021 годы площадка заложила около 2 млрд рублей инвестиций в проекты по субсидированию локальных продавцов, например, в кампанию по обнулению комиссии. Эти вложения — часть стратегии по локализации AliExpress Россия. Основной фокус стратегии — развитие брендированных пунктов вывоза товаров, отечественного приложения и продаж продавцов.