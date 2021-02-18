Депутатов нормативно обяжут «следить за базаром»

В двух чтениях большинством голосов депутатов горсовета в регламент его работы принят ряд поправок, предусматривающих ответственность депутатов за некорректную, заведомо ложную информацию. Как сообщила выступающая с докладом по данному вопросу председатель специальной комиссии по регламенту Екатерина Митряшина («Единая Россия»), данные поправки были предложены вице-спикером Антоном Тыртышным. Суть их состоит в том, что за не соответствующую действительности информацию, озвученную на комиссии или на сессии, депутат может быть лишен слова. Наказание предусмотрено и для любителей лезть «наперед батьки в пекло» — тех, кто порывается выступать до того, как председательствующий даст на это разрешение.

— На комиссии по регламенту вместе с Антоном Григорьевичем (Тыртышным. — Ред.), правовым департаментом мэрии и правовым отделом горсовета было предложено доработать данную формулировку с учетом практики деятельности Госдумы и заксобрания, — сообщила Митряшина. — В связи с чем предлагается закрепить следующее: депутат призывается к порядку, если он использует в своей речи заведомо ложную информацию. Решение о том, чтобы лишить слова, единолично приниматься не будет, а только по результату голосования. Лишить депутата слова можно будет, если он трижды озвучивает ложную информацию. На проект решения получено положительное заключение мэра Новосибирска.

Естественно, первый возникший вопрос: на каком основании руководитель той или иной комиссии или ведущий сессии будет определять достоверность информации, озвученной депутатом, достаточно ли у него будет компетенций, а главное — времени, чтобы выяснить, что данная информация не соответствует действительности? Как быть в случае, если после решения о наказании провинившегося, озвученная им информация спустя какое-то время будет подтверждена?

— Мы рассматривали в таком ключе: депутату заведомо были выданы материалы с информацией, а он ее заведомо искажает, — поясняет Екатерина Митряшина. — Тогда мы сможем сказать, что у него иная информация или то, что он произносит, заведомо не является действительностью.

Как было сказано в ходе сессии, данная норма действует в ряде крупных муниципалитетов: Архангельске, Казани, Красноярске и Петропавловске-Камчатском. Что касается Новосибирска, то ряд депутатов, причем разных фракций, посчитал ее сомнительной.

— Для меня поправка выглядит сомнительной, — заявил коммунист Виктор Стрельников. — Если я, как депутат, назову партию «Единая Россия» партией «жуликов и воров», вы это как оцените — как ложь или как правду?

Единороссы данный посыл расценили как оскорбительный.

— Если мы представителей других партий (не «Единой России») будем называть партиями «жуликов и воров», депутаты также это будут воспринимать как оскорбление, и сначала будет сделано замечание, потом замечание с занесением в протокол сессии, затем будет предложено лишить данного депутата слова до конца сессии, — отметил спикер Дмитрий Асанцев. — Депутат может выступать резко — и имеет на это право, но в рамках критики и тех фактов, которые соответствуют действительности. К этому мы и призываем. Дискуссии у нас не запрещены, но они иногда выходят за рамки, к сожалению. У нас, как ни странно, коллеги в одном случае призывают исполнять законы, а в других случаях считают, что их можно, как было сказано, «на катке вертеть», в зависимости от того, насколько это удобно или неудобно депутату. Это моя сугубо личная точка зрения на этот счет, она может с чьей-то не совпадать.

При этом посыл с катком был адресован независимому депутату Игорю Украинцеву, который ранее подобным образом охарактеризовал отношение мэра Новосибирска к оппозиционным депутатам и их избирателям во время рассмотрения отчета главы города за прошлый год. Напомним, что, по мнению представителей несистемной оппозиции, сценарий данной части сессии был заранее обсужден главой города с фракцией «Единой России», чтобы регламент позволил только единороссам и лишь нескольким депутатам от КПРФ и ЛДПР задать уже согласованные вопросы.

Попытку ограничить дискуссию новой нормой усмотрел и независимый депутат Ростислав Антонов.

— Когда-то Борис Грызлов сказал, что парламент — это не место для дискуссий, и сейчас мы потихонечку движемся в этом направлении, — напомнил он. — Будем регулировать, ограничивать, запрещать высказываться. Считаю, что даже если депутат высказывается резко, мы должны его выслушать, нравится он кому-то или не нравится. Что поделать — народный избранник. Поэтому давайте не принимать, ограничимся обсуждением. Я понимаю, что эта поправка предлагается в отношении Игоря Сергеевича (Украинцева. — Ред.). Давайте на будущее: если будет продолжать в таком духе, мы ее примем. Пока давайте отклоним.

О возможной предвзятости заявил и независимый депутат Степан Сафонкин

— В принципе, правильное направление: повышать уровень корректности, — считает Сафонкин. — Давайте смотреть по факту, устанавливать ложность информации. Будем принимать решение на той же комиссии по этике о лишении слова, но в моменте мнением большинства устанавливать, что есть правда, а что есть ложь — это не тот путь.

Нашлись у проекта постановления и сторонники.

— На мой взгляд, в проекте постановления все правильно, — считает депутат Владислав Люмин («Единая Россия»). — Само собой, дискуссию никто не запрещает — берите слово, дискутируйте и общайтесь друг с другом. Но делать это надо в формате уважения, без брани и нецелесообразных высказываний. А если уж до этого дошло, то у нас будет какой-то инструмент, которым мы прекратим эту брань и остановим провокации. Документ принять надо. Он нас ни в чем не ограничивает, он нас дисциплинирует.

По результатам голосования проект постановления поддержали 27 депутатов, против — 9, воздержались — 7. Напомним, ранее сессию покинули 3 депутатов представляющих коалицию «Новосибирск 2020».