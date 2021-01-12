На Барабинской ТЭЦ СГК назначен новый директор

Директором Барабинской ТЭЦ в городе Куйбышеве Новосибирской области 22 декабря 2020 года стал Александр Башкинов. Ранее он занимал должность главного инженера этой тепловой электростанции, сообщили в пресс-службе СГК.

Александр Башкинов родился 13 сентября 1969 года в Куйбышеве и там же получил среднее образование. В 1992 году он окончил Томский политехнический университет по специальности «Автоматизация теплоэнергетических процессов», получив квалификацию «Инженер-теплоэнергетик по автоматизации». На Барабинскую ТЭЦ Александр Башкинов был принят в 1992 году в качестве машиниста обходчика по котельному оборудованию котельного цеха. С 1999 года работал на руководящих должностях цеха тепловой автоматики и измерений, электрического цеха. С ноября 2017 года Башкинов назначен на должность главного инженера Барабинской ТЭЦ и занимал ее до назначения директором станции.

Прежний директор Барабинской ТЭЦ Андрей Кархалев оставил работу на станции по состоянию здоровья.

Фото с сайта СГК