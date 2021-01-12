В 2020 году погрузка угля в Новосибирском регионе ЗСЖД составила почти 13 млн тонн

Объем погрузки угля в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в 2020 году составил почти 13 млн тонн, что на 5,6% больше, чем в 2019 году, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что в декабре со станций региона отгружено более 1 млн тонн угля, что на 35,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В западном направлении отправлено 43% погруженного угля, еще 56% – на восток для дальнейшего экспорта в страны Юго-Восточной Азии.

Всего в Новосибирском регионе ЗСЖД в 2020 году погружено почти 22,3 млн тонн различных грузов, в том числе в декабре прошлого года более 1,8 млн тонн.

Фото: Gensa Gensa