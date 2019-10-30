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На базе НГТУ НЭТИ будет создан Дом научной коллаборации имени Юрия Кондратюка

В ДНК школьники Новосибирской области будут заниматься робототехникой, промышленным дизайном, электроникой.
  • 30/10/2019, 14:00
На базе НГТУ НЭТИ будет создан Дом научной коллаборации имени Юрия Кондратюка

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и правительство Новосибирской области подписали соглашение о создании на базе технического университета Дома научной коллаборации (ДНК), сообщили в пресс-службе университета.

Согласно соглашению, НГТУ НЭТИ предоставит для проекта отдельное помещение в новом учебном корпусе по адресу пр. К. Марса, 20, корпус 8. Правительство Новосибирской области профинансирует дизайн-проект помещения, ремонт и закупку современного образовательного и лабораторного оборудования.

Отмечается, что этот проект позволит школьникам Новосибирской области заниматься робототехникой, промышленным дизайном, электроникой. Открытие площадки запланировано на осень 2020 года. ДНК НГТУ НЭТИ станет первым современным центром для подготовки будущих ученых в Новосибирске.

— Университет проявил инициативу в создании этого центра, потому что мы заинтересованы в подготовке качественных абитуриентов. Регион нас с этой инициативой поддержал. Мы запланировали лаборатории по тем темам, в которых традиционно силен НГТУ НЭТИ: ресурсосберегающей энергетики, электроники, робототехники и информационных технологий, интеллектуальных производственных технологий и промышленного дизайна, — рассказала начальник управления стратегии образования НГТУ НЭТИ Наталья Плотникова.

По ее словам, в обязательном порядке в ДНК будут проходить уроки технологии и биологии, будет и помещение для занятий шахматами.

В течение года заниматься в ДНК смогут до 150 школьников и 100 учителей. Заниматься в ДНК будут школьники 5—11 классов и учителя — проект предусматривает занятия по повышению квалификации. Обучение учителей планируется сделать в том числе дистанционным, чтобы те могли заниматься без отрыва от педагогической деятельности, что особенно важно для учителей школ в удаленных районах Новосибирской области. Чтобы работать с детьми из других городов и сел, специалисты готовы проводить занятия и в выходные дни.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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