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Новосибирские инноваторы придумали как создать роботов-доярок

В минсельхозе региона состоялось заседание научно-технического совета
  • 30/10/2019, 12:38
Новосибирские инноваторы придумали как создать роботов-доярок

Эксперты рассмотрели семь научно-прикладных проектов, каждый их которых – не просто труд коллектива исследователей, разработчиков и конструкторов, но и шаг в завтрашний день всей аграрной отрасли, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Именитые ученые из Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН представили совету масштабную программу комплексного развития зернопродуктового подкомплекса Новосибирской области до 2025 года, интеллектуальную систему прогнозирования и управления производством зерна на основе цифровизации растениеводства, сформулировали рекомендации по выбору ресурсосберегающих технологий и машин для развития растениеводства в лесостепной зоне нашего региона.

Широкие возможности для практического применения, по мнению членов научно-технического совета, будет иметь и созданный учеными СФНЦА комплекс средств для оценки качества горюче-смазочных материалов. Оборудование позволит определять, как качество самих эксплуатационных жидкостей, так и, основываясь на ряде параметров исследуемых жидкостей, техническое состояние работающего на них двигателя. Что особенно важно: предлагаемый учеными набор оборудования для проведения экспресс-оценки моторных масел и дизельного топлива доступен по цене даже небольшому фермерскому хозяйству. А методику работы с экспресс-центром после 36-часового обучения способен освоить любой работник сельхозорганизации, базового технического образования для этого не требуется.

Менее опытные, но не менее амбициозные коллективы новосибирских предпринимателей представили экспертам три своих инновационных проекта.

Так, препарат для борьбы с паразитическими нематодами, использующий естественного природного врага нематоды – хищного клеща, распространенного, кстати, на территории Новосибирской области, позволит защищать растения, главным образом картофель, без применения вредных ядохимикатов.

Выращивать прямо в мегаполисе, в шаговой доступности от потребителя овощи, зелень, клубнику, экзотические для нашей местности съедобные цветы – все это уже реализуется в Новосибирске. Разработчики тиражируют как оборудование – модульные теплицы и вертикальные фермы, которые можно собрать практически в любом просторном помещении или на крыше здания, так и пакет программного обеспечения, полностью автоматизирующий все процессы в теплице. Так как транспортировать продукцию на большие расстояния в данном случае не надо (а клубнику, к примеру, в наш город зимой привозят за тысячи километров), то нет и необходимости обрабатывать растения целым рядом химикатов, и сорта можно выбирать не те, которые дольше не портятся, а те, которые больше всего нравятся покупателям. В планах у разработчиков – построить лабораторию, где в нескольких изолированных помещениях создавать различные условия микроклимата и питания растений: определить наконец опытным путем, как же вырастить самую вкусную и полезную сибирскую клубнику. Помогать экспериментаторам будет дрон – его учат ежедневно фотографировать растения для отслеживания их развития и выполнять другие простые операции.

Более сложных роботов – полностью автоматизированные доильные комплексы, намерены создать инженеры из другой группы разработчиков. Изучив имеющиеся зарубежные образцы такого оборудования, сибирские умельцы решили: сделаем лучше! По замыслу авторов проекта, оборудование и технология будут соответствовать принципам полной автоматизации всех процессов, максимальной безопасности для животного, а также «добровольного доения» — такое тоже возможно: корова сама запустит процесс доения в наиболее подходящий для молокоотдачи момент.

Все представленные на суд экспертов научные изыскания получили поддержку совета и были одобрены для участия в конкурсе грантов в 2019 и 2020 годах.

Фото: пресс-служба минсельхоза Новосибирской области

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