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Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила, по оценке авиационного шума

В случае принятия документа территория вокруг аэропортов, на которой разрешено строить жилье, существенно расширится
  • 30/10/2019, 14:31
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила, по оценке авиационного шума

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила, устанавливающие требования при оценке авиационного шума. Проект соответствующего НПА опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

По действующему СанПиНу уровень авиашума определяется исходя из максимальных значений. Новым документом устанавливается, что он оценивается по нормативу эквивалентного (среднего за сутки) уровня звука для дневного и ночного времени суток, установленному для территорий, непосредственно прилегающих к жилой застройке.

Уровень шума влияет на установление границ приаэродромных территорий (ПАТ). С 2017 года ПАТ разделена на 7 подзон, вести строительство в которых можно в зависимости от близости к аэропорту. Так, в первой подзоне можно возводить объекты только для обеспечения воздушного движения, а в седьмой, где действуют ограничения по уровню шума, строить жилье возможно по согласованию с Роспотребнадзором и местными властями.

Согласно документу, обоснование границы седьмой подзоны приаэродромной территории при расчетах уровней авиационного шума проводится с учетом оценки риска для здоровья. А риск для здоровья при воздействии авиационного шума рассчитывается в соответствии с утвержденной методикой.

Единый реестр завтройщиков (ЕРЗ) приводит данные, согласно которым, допустимый максимальный шум днем составляет 70 дБ, ночью — 60 дБ, эквивалентный — 55 и 45 дБ соответственно.

— В седьмую подзону попадает обширная территория, где действует запрет на строительство жилья, при этом она является востребованной для такого строительства, — приводит слова заместителя министра строительства России Дмитрия Волкова портал ЕРЗ. — Более того, мы можем наблюдать опыт европейских стран с плотной жилой и деловой застройкой в непосредственной близости от аэропортов.

Руководитель юридического департамента компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Антонина Друева считает, что даже если представленные изменения и будут утверждены, данный земельный фонд вряд ли станет инвестиционно привлекательным, поскольку ограничения строительства МКД связаны не только с превышением уровня шума, но и с другими факторами.

Например, на ПАТ не допускается строительство, если это повлечет неблагоприятные последствия для безопасности полетов. В частности, объекты недвижимости не должны создавать помехи в работе наземных объектов связи и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи. Не допускается строительство объектов недвижимости для постоянного проживания населения, если наблюдается превышение уровня шумового, электромагнитного воздействия, концентрации загрязняющих веществ, напомнила эксперт.

Фото: с сайта аэропорта Толмачёво, автор- Андрей Нейман

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